تراجع كبير لسعر الذهب اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 في مصر

سعر الذهب اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 901 جنيه، بتراجع قدره 10 جنيها دفعه واحده بعد تراجعه أمس بقيمة 15 جنيها، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 الي 788 جنيها للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها.

وعالميًا، سجل سعر الذهب اليوم تداولات في نطاق ضيق اليوم الجمعة، لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وصعد سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.2 دولار إلى 1844.86 دولار للأونصة. ونزلت الأسعار 0.5% في الأسبوع و2.7% في الشهر.

وارتفع سعر الذهب اليوم في العقود الأمريكية الآجلة للذهب الي 0.4% إلى 1847.90 دولار.

وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما”.

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز واسع النطاق.

سعر الذهب اليوم

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متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 914.62 جنيه $58.32 سعر الذهب عيار 22 838.41 جنيه $53.46 اسعار الذهب عيار 21 800.31 جنيه $51.03 اسعار الذهب عيار 18 685.98 جنيه $43.74 سعر الذهب عيار 14 533.53 جنيه $34.02 سعر الذهب عيار 12 457.31 جنيه $29.16 سعر الذهب عيار 9 342.98 جنيه $21.87 اسعار أوقية الذهب 28,445 جنيه $1,814 اسعار جنيه الذهب 6,402 جنيه $408.22 اسعار كيلو الذهب 914,620 جنيه $58,315

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 2 فبراير 929.30 813.16 1 فبراير 940.71 823.14 31 يناير 934.54 817.74 30 يناير 933.96 817.24 29 يناير 931.95 815.47 28 يناير 931.69 815.25 27 يناير 931.21 814.83 26 يناير 936.56 819.51 25 يناير 938.02 820.79 24 يناير 938.83 821.49

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الذهب من أهم العوامل التي ترسم معالم الاقتصاد العالمي ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الإقتصاديين الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الاقتصادي العالمى تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على أسعار الذهب العالمية :

أسعار النفط العالمية : قد يحدث فى بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط عالميا ، مما يشير إلى حدوث حالة من إنعدام الوزن بالسوق ، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره فى السوق العالمية .

احتياطي الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأى عملية بيع أو شراء لجزء من هذا الإحتياطى كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما فى الدول الصناعية الكبرى .

معدل الفائدة الرئيسية : والتى يقرها البنك المركزي المصري إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الإقتصادية للبلد ، ففى حالات الركود الاقتصادي ، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود ، وتخفيض معدل الفائدة ، مما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم ، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول إنكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى إنخفاض فى أسعار الذهب .

أى أزمة إقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأى بوادر أزمة عالمية قريبة .

كمية الإنتاج السنوي للذهب و استخراجه من المناجم من الطبيعى أن يكون لها تأثير على سعره فى السوق .

سعر الدولار الأمريكي : هناك إرتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة .

كمية الطلب على الذهب في أسواق الهند والصين : بحكم أنهما يمتلكان أكبر إحتياطى للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمى .