سعر الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2020: ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2020، قفزت أسعار الذهب أكثر من 2%، متجاوزا 1600 دولاراً للأوقية، بسبب سعي المستثمرين للاحتماء بالملاذ الآمن “الذهب” بعد أن قامت إيران بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في العراق، وبحلول الساعة 0056 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.9 بالمئة إلى 1603.21 دولار للأوقية. وبلغت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2% وصولاً إلى 1605.80 دولاراً للأوقية.

ومحلياً يترقب المحللون ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد قفزتها الكبيرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 702 جنيها، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 602 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 802 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5616 جنيه.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 812.78 جنيه $50.57 سعر الذهب عيار 22 745.05 جنيه $46.35 اسعار الذهب عيار 21 711.20 جنيه $44.25 اسعار الذهب عيار 18 609.59 جنيه $37.93 سعر الذهب عيار 14 474.12 جنيه $29.50 سعر الذهب عيار 12 406.39 جنيه $25.28 سعر الذهب عيار 9 304.79 جنيه $18.96 اسعار أوقية الذهب 25,277 جنيه $1,573 اسعار جنيه الذهب 5,690 جنيه $353.97 اسعار كيلو الذهب 812,776 جنيه $50,566

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 7 يناير 812.78 711.20 6 يناير 807.92 706.95 5 يناير 800.95 700.85 4 يناير 800.95 700.85 3 يناير 799.14 699.26 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24 31 ديسمبر 783.68 685.74 30 ديسمبر 781.66 683.97 29 ديسمبر 779.75 682.30 28 ديسمبر 779.75 682.30 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.