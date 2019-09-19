سعر اليورو اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019: سعر اليورو بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 في مصر، احدث اسعار اليورو في البنوك والسوق السوداء، في تغطية مستمرة ومتابعة دورية لـ سعر اليورو اليوم، ورصد أي تغيرات تحدث للسعر في جميع البنوك فور حدوثها، من خلال عرض جدول منسق يضم سعر اليورو في جميع البنوك الموجودة في مصر، حيث يمكنك من خلال هذا الجدول معرضة أفضل سعر لشراء اليورو، وكذلك أفضل سعر للبيع، مع معرفة سعر اليورو في السوق السوداء يوم بيوم.

وأسعار اليورو اليوم في مصر تسجل ارتفاعاً طفيفاً في 7 بنوك مصرية وتتراجع في باقي البنوك عدا بنك وحيد تستقر فيه منذ أسعار الأمس، وقد سجل أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك نحو 18.033 في بنك مصر، وفيما يلي أسعار اليورو في أعلى 3 بنوك مصرية بعد بنك مصر:

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سعر اليورو في بنك الكويت الوطني وصل إلى 18.009 جنيه للشراء و 18.141 جنيه للبيع، بينما وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية إلى 17.998 جنيه للشراء و 18.130 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك قناة السويس إلى 17.996 جنيه للشراء ونحو 18.130 للبيع.

ننشر سعر اليورو اليوم بتحديث لحظى في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365″، ويشهد سعر اليورو الأوروبي استقرار تام منذ شهور على عكس الدولار الأمريكي الذي يترفع ويتراجع كثيراً على مدار العام.

يقدم موقع مصر 365 متابعة لحظية لـ سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، من خلال عرض اخر اسعار اليورو اليوم، ويرتبط سعر اليورو في مصر بسعر العملة الأوروبية الموحدة داخل البورصات العالمية للعملات، ويرتبط سعر اليورو الأوروبي داخل البورصات العالمية بسعر الدولار الأمريكي، وتراجع سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى عند 18.336 جنيه للشراء، 18.476 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

18.26 أقل سعر بيع : كريدي اجريكول 18.14 أعلى سعر شراء: مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو اليوم في السوق السوداء فقد سجل سعر اليورو 18.18 جنيه للشراء مقابل 18.28 جنيه للبيع في السوق السوداء.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 17.9930 18.1800 مصرف-ابو-ظبي 18.0500 18.1900 البنك-المصري-الخليجي 17.9830 18.1570 البنك-الأهلي 17.9900 18.1630 بنك-البركة 17.8720 18.1620 البنك-العربي-الافريقي 17.9680 18.1410 البنك-المركزي 17.9720 18.1180 بنك-مصر 18.0330 18.1630 بنك-بلوم-مصر 17.9870 18.1520 كريدي-أجريكول 17.9860 18.1520 بنك-بيريوس 17.9900 18.1630 المصرف-المتحد 17.9570 18.1300 البنك-التجاري-الدولي 17.9460 18.1190 بنك-المشرق 17.9790 18.1520 بنك-HSBC 17.9800 18.1500 بنك-سايب 17.9900 18.1400 البنك-الأهلي-اليوناني 17.9790 18.1520

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

يجدر هنا الإشارة إلى أن “اليورو”، هو العملة الموحدة لكافة دول الإتحاد الأوروبي، ويعد اليورو بمثابة العملة الثانية على مستوى النظام النقدي العالمي بعد العملة الأمريكية “الدولار”، ويتم التحكم في سعر اليورو الأوروبي من قبل البنك المركزي الأوروبي القائم بفرانكفورت في الدولة الألمانية، وتعد عملة “اليورو”،من العملات الرسمية التي يتم تداولها في تسعة عشر دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28.

توقعات سعر اليورو مقابل الجنية المصري

يتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تتعافي العملة المصرية “الجنيه” داخل سوق الصرافة المصري على المدى الطويل، في ظل تحسن أوضاع الاحتياطي النقدي، وتوفر العملات الأجنبية في مصر، ومنها اليورو الأوروبي داخل البنوك المصرية، مما يؤدي إلى وجود حالة من الاستقرار في سعر اليورو الأوروبي في مصر، إلى جانب استقرار سعر صرف العديد من العملات الأجنبية الأخرى.

ويعد ارتباط سعر اليورو خلال التعاملات في البورصات العالمية للعملات، والذي يتم تحديده من خلال سعر الدولار الأمريكي، والذي يرتبط به ارتباط عكسي ، ففي حالة ارتفاع العملة الأمريكية “الدولار”، يتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، خلال تعاملات البورصات العالمية للعملات، ويتراجع أيضا سعر اليورو في مصر حيث أن عملة اليورو مرتبط بسعرها في البورصات العالمية، وفي حالة تراجع الدولار يرتفع سعر اليورو العالمي، وبالتالي يرتفع سعر اليورو في مصر أيضًا.

كما أعلن الخبراء والاقتصاديين عن توقعات بتراجع جديد في سعر الدولار خلال تعاملاته في بورصات العالمية للعملات، بسبب القرارات الصادرة عن المسؤولين في أمريكا التي أدت إلى هز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما ينعكس بشكل إيجابي على سعر الذهب، وعلى سعر اليورو الأوروبي بالبورصات العالمية في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي، حيث أن العلاقة عسكية بين العملة الأمريكية “الدولار”، وبين العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.