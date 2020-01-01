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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 في مصر، وشهدت أسعار الحديد انخفاض ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث كسرت حاجز الـ10 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، لأول مرة منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر، شهدت أسعار الحديد والأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري خلال الفترة الراهنة انخفاض ملحوظ، حيث انخفضت أسعار الحديد بسعر تسليم أرض المصنع، لأول مرة في مصر منذ أن تم تطبيق قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، وتخضع أسواق الحديد والاسمنت كسائر الأسواق التجارية لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل مباشر وفعال على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب لصناعة البناء والتشييد بمصر، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بالقطاع الاقتصادي سواء المباشرة والغير مباشرة.

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أسعار الحديد اليوم

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم فى مصر، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، نتابع مع حضراتكم احدث أسعار الحديد والأسمنت بالجملة دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية، أسعار الحديد والأسمنت فى مصر.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في جمهورية مصر العربية من خلال جداول محدثة بشكل مستمر على مدار اليوم لرصد أي تغيرات في أسعار مواد البناء مع تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، ويهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت فى مصر.

يواجه قطاع الاسمنت داخل السوق المصري العديد من التحديات التي تؤدي إلى انخفاض سعر الاسمنت خلال الوقت الراهن والتي تسببت بوفرة إنتاج الأسمنت داخل السوق المصري مما أدى إلى زيادة نسبة المعروض عن الطلب مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت بمصر وسط تكهنات بتعرض شركات الأسمنت إلى خسائر فادحة خلال العام الراهن.

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أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

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أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

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أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

تحديات تواجه قطاع الأسمنت بمصر

تواجه قطاع الأسمنت بمصر العديد من التحديات الكبيرة التي قد تغيير برأي العديد من الاقتصاديين خريطة الإنتاج خلال العام الراهن، ويأتي على قائمة تلك التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت المصري ارتفاع تكلفة الإنتاج، واتساع الفجوة بين العرض والطلب، فعلى الرغم مما تشهده الدولة المصرية من تنمية عمرانية ونمو متسارع في قطاعات البنية التحتية والتشييد والبناء لم تعد قادرة على استيعاب الطفرة الفائضة في إنتاج الأسمنت، حيث أكد المصنعون إن الإنتاج الحالي من الاسمنت قد يصل إلى 83 مليون طن، فيما بلغت معدلات الاستهلاك خلال العام السابق 2018 حوالي 53 مليون طن بفجوة تقدر بحوالي 30 مليون طن.

توجه صناعة الاسمنت العديد من التحديات يأتي على رأسها زيادة تكلفة الإنتاج وصعبة تصدير الطاقة الفائضة، حيث يعاني سوق مواد البناء المصري من زيادة الإنتاج، ويتطلب التصدير أن تكون تكلفة الإنتاج أقل الدول الأخرى التي تقوم بعرض هذا المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر تكلفة إنتاج الأسمنت داخل السوق المصري.

توجد داخل السوق المصري حوالي 19 شركة لصناعة الأسمنت من بينها 8 شركات مدرجة في البورصة المصرية، ويتوقع أن يشهد العام الراهن تراجع أرباح شركات الأسمنت مع تحقيق خسائر شركات آخرى في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب.

العوامل المؤثرة على اسعار الحديد في مصر

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد سوق مواد البناء المصري منها سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري، حيث أن معظم المكونات التي تدخل بصناعة حديد التسليح بمصر يتم استيرادها من الخارج، فمن أهم تلك المكونات التي تدخل في صناعة الحديد التالي:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

بالإضافة إلى المكونات سالفة الذكر فإن صناعة الحديد بمصر تدخل بها العديد من المدخلات المحلي على قائمتها تكاليف الطاقة “الكهرباء”، بالإضافة إلى أجور العمال، وتكاليف النقل إلى ومن المصانع، بالإضافة إلى تأثير سياسة العرض والطلب على سعر الحديد بالسوق المصري مثل سائر القطاعات الاقتصادية التي تؤثر بها سياسة العرض والطلب.

انخفاض أسعار الأسمنت

انخفضت أسعار الأسمنت الأسود انخفاضاً يتراوح ما بين 10 إلى 60 جنيهاً للطن الواحد، وأصبح الانخفاض هو سيد الموقف خلال الوقت الراهن، ثم عاودت الارتفاع مرة ثانية حيث تراوح سعر الطن ما بين 10 إلى 60 جنيها للطن، كما ارتفعت أيضا أسعار الأسمنت المقاوم ارتفاعاً يتراوح ما بين 10 إلى 50 جنيهاً للطن.

وتراجع سعر طن الأسمنت الأبيض بما يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيها للطن، بالإضافة إلى أن اختلاف أسعار الأسمنت باختلاف المناطق، كما شهد السوق المصري استقرار بأسعار الجبس خلال الفترة السابقة بحسب عمليات العرض والطلب، بالإضافة إلى قيمة مصاريف النقل.