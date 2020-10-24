أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 فى مصر الآن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 في مصر، ننشر احدث اسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، بعد أن شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجع ملحوظ، وتخضع أسعار الحديد والأسمنت كسائر الأسواق التجارية لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل مباشر وفعال على الأسعار.

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في جمهورية مصر العربية من خلال جداول محدثة بشكل مستمر على مدار اليوم لرصد أي تغيرات في أسعار مواد البناء مع تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري.

ويهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت فى مصر.

وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب لصناعة البناء والتشييد بمصر، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بالقطاع الاقتصادي سواء المباشرة والغير مباشرة.

الجدير بالذكر أن أسعار الحديد والأسمنت، كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

أسعار الحديد اليوم

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم

يواجه قطاع الاسمنت داخل السوق المصري العديد من التحديات التي تؤدي إلى انخفاض سعر الاسمنت خلال الوقت الراهن والتي تسببت بوفرة إنتاج الأسمنت داخل السوق المصري مما أدى إلى زيادة نسبة المعروض عن الطلب مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسمنت بمصر وسط تكهنات بتعرض شركات الأسمنت إلى خسائر فادحة خلال العام الراهن.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

العوامل المؤثرة على اسعار الحديد في مصر

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد سوق مواد البناء المصري منها سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري، حيث أن معظم المكونات التي تدخل بصناعة حديد التسليح بمصر يتم استيرادها من الخارج، فمن أهم تلك المكونات التي تدخل في صناعة الحديد التالي:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

بالإضافة إلى المكونات سالفة الذكر فإن صناعة الحديد بمصر تدخل بها العديد من المدخلات المحلي على قائمتها تكاليف الطاقة “الكهرباء”، بالإضافة إلى أجور العمال، وتكاليف النقل إلى ومن المصانع، بالإضافة إلى تأثير سياسة العرض والطلب على سعر الحديد بالسوق المصري مثل سائر القطاعات الاقتصادية التي تؤثر بها سياسة العرض والطلب.

تحديات تواجه قطاع الأسمنت بمصر

تواجه قطاع الأسمنت بمصر العديد من التحديات الكبيرة التي قد تغيير برأي العديد من الاقتصاديين خريطة الإنتاج خلال العام الراهن، ويأتي على قائمة تلك التحديات التي تواجه قطاع الأسمنت المصري ارتفاع تكلفة الإنتاج، واتساع الفجوة بين العرض والطلب، فعلى الرغم مما تشهده الدولة المصرية من تنمية عمرانية ونمو متسارع في قطاعات البنية التحتية والتشييد والبناء لم تعد قادرة على استيعاب الطفرة الفائضة في إنتاج الأسمنت، حيث أكد المصنعون إن الإنتاج الحالي من الاسمنت قد يصل إلى 83 مليون طن، فيما بلغت معدلات الاستهلاك خلال العام السابق 2018 حوالي 53 مليون طن بفجوة تقدر بحوالي 30 مليون طن.

توجه صناعة الاسمنت العديد من التحديات يأتي على رأسها زيادة تكلفة الإنتاج وصعبة تصدير الطاقة الفائضة، حيث يعاني سوق مواد البناء المصري من زيادة الإنتاج، ويتطلب التصدير أن تكون تكلفة الإنتاج أقل الدول الأخرى التي تقوم بعرض هذا المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر تكلفة إنتاج الأسمنت داخل السوق المصري.

توجد داخل السوق المصري حوالي 19 شركة لصناعة الأسمنت من بينها 8 شركات مدرجة في البورصة المصرية، ويتوقع أن يشهد العام الراهن تراجع أرباح شركات الأسمنت مع تحقيق خسائر شركات آخرى في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب.