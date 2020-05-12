أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020: أسعار الدواجن اليوم في مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 في مصر، احدث اسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، حيث تعد أسعار الدواجن من أهم الموضوعات التي يتهم بها المستهلكين داخل السوق المصري حيث تعمد الأسر المصرية على الدواجن في تغذيتها اليومية بسبب أن الدواجن تعد من أرخص أنواع البروتين داخل الأسواق المصرية التجارية مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

أسعار بورصة الدواجن اليوم، متابعة يومية لموقع “مصر 365” متابعة مستمر لأسعار الدواجن بمختلف أنواعها “الدواجن البلدي، والدواجن البيضاء، و الدواجن الساسو”، بالإضافة إلى عرض أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، كما يقدم الموقع أسعار الكتاكيت وأسعار البط بعمر يوم بأنواعه المختلفة المسوكفي والمولار البيكيني، وأسعار السمان اليوم ، وأسعار الرومي اليوم في بورصة الدواجن، بحسب المتغيرات الطارئة على الأسواق المحلية والعالمية وعلى المزارع والتجار.

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أسعار بورصة الدواجن اليوم: أسعار الدواجن اليوم في مصر

وتعد أسعار الدواجن أهم أحد الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية إلى جانب اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، ويقدم موقع مصر 365 تحدث دائم لأسعار الدواجن داخل المزارع أو داخل الأسواق التجارية، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 31.00 جنيه 31.50 جنيه لحم ساسو كيلو 37.00 جنيه 37.50 جنيه لحم بلدي كيلو 38.00 جنيه 40.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 28.50 جنيه 29.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 28.50 جنيه 29.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 39.00 جنيه 39.50 جنيه

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اسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 06.00 جنيه 7.00 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولارد يوم 18.75 جنيه 19.00 جنيه

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اسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 9.00 جنيه 13.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 5.50 جنيه 5.75 جنيه كتكوت بلدي يوم 4.60 جنيه 5.00 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت سمان هجين بياض 12 يوم 04.50 جنيه 05.00 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي أسمر 300 جرام شهر 34.00 جنيه 34.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

اسعار بورصة الدواجن اليوم

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة بالأسواق التجارية المحلية حالة بسبب تناسب الكمية المعروضة مع كمية الطلب.

يسجل الإنتاج المحلي للثروة الداحنة بمصر حوالي مليار و 100 مليون دجاجة سنوياً، وبحسب التصريحات التي أعلن عنها بعض المسئولين حيث أن الدولة المصرية تعد على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما يتراجع بشكل كبير حجم استيراد الدواجن من الخارج خلال الفترة السابقة.

تعمل وزارة الزراعة خلال الوقت الراهن على تكثيف جهودها من أجل دعم المستثمرين، ودعم كافة المشروعات الخاصة بالثروة الداجنة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي الوطني، كما تعمل الوزارة على تطوير عنابر خاصة تربية الدواجن، والعمل على تشجيع صغار المربين من خلال الجمعيات التعاونية، والعمل على توفير الدعم اللازم لدعم نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

ولا تخلو الأسواق من وجود العديد من تجار الدواجن بسبب حاجة الأسر المصرية إلى الدواجن بشكل يومي كوجبة أساسية بسبب رخص ثمنها مقارنة بأسعار اللحوم البلدي الجملي والعجالي وأسعار الأسماك بالإضافة إلى تنوع أنواع الدواجن التي تتناسب مع الجميع.

ويختلف سعر الدواجن بمصر على حسب نوع الدواجن سواء كانت دواجن بلدي أو دواجن بيضاء او دواجن حمراء أو دواجن ساسو، فلكل نوع من أنواع تلك الدواجن سالفة الذكر لها سعر مختلف عن غيره من الأسعار داخل الأسواق التجارية.

تتوافر بمحلات بيع الدواجن العديد من أنواع الطيور الأخرى بالإضافة إلى الدواجن، حيث يوجد بها البط والديك الرومي والحمام، وبعض المواطنين يشترون الطيور الحية والآخرون يشترونها مذبوحة وتم تنظيفها بمعرفة البائعين في تلك المحلات.

الثروة الداجنة بمصر

يعد قطاع الثروة الداجنة بمصر كبير حيث أن أعداد العاملين بالقطاع الداجني يصل إلى 2 مليون ونصف شخص بحسب التصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الزراعة، وأوضحت أن إنتاج الدول المصرية من الدواجن خلال 2018 يسجل ما يقرب من مليار وربع المليار الدواجن.

أعلن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية خلال تصريحات سابقة له، إن أكبر تحدي يواجه مربي الدواجن بمصر هو أعلاف الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن منتجي الدواجن في مصر يواجهون العديد من العقبات الأخرى مثل انتشار الأمراض الوبائية خصوصاً بالمزارع الصغيرة القائمة في المناطق الريفية، والتي تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وأكد أن نسبة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية تصل إلى نسبة 60%.

وتعمل وزارة الزراعة على كافة الأمصال اللازمة لمنتجي الثروة الدواجن بمصر للعمل على تنمية القطاع الداجني والعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن لتغطية احتياجات السوق المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.