أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020: أسعار الدواجن اليوم في مصر

Advertisements
بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 في مصر، احدث اسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، حيث تعد أسعار الدواجن من أهم الموضوعات التي يتهم بها المستهلكين داخل السوق المصري حيث تعمد الأسر المصرية على الدواجن في تغذيتها اليومية بسبب أن الدواجن تعد من أرخص أنواع البروتين داخل الأسواق المصرية التجارية مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

أسعار بورصة الدواجن اليوم، متابعة يومية لموقع “مصر 365” متابعة مستمر لأسعار الدواجن بمختلف أنواعها “الدواجن البلدي، والدواجن البيضاء، و الدواجن الساسو”، بالإضافة إلى عرض أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، كما يقدم الموقع أسعار الكتاكيت وأسعار البط بعمر يوم بأنواعه المختلفة المسوكفي والمولار البيكيني، وأسعار السمان اليوم ، وأسعار الرومي اليوم في بورصة الدواجن، بحسب المتغيرات الطارئة على الأسواق المحلية والعالمية وعلى المزارع والتجار.

Advertisements

أسعار بورصة الدواجن اليوم: أسعار الدواجن اليوم في مصر

وتعد أسعار الدواجن أهم أحد الموضوعات التي يهتم بها جميع المستهلكين داخل الدولة المصرية إلى جانب اهتمام التجار والقائمين على مزارع الدواجن داخل السوق المصري، ويقدم موقع مصر 365 تحدث دائم لأسعار الدواجن داخل المزارع أو داخل الأسواق التجارية، وتعتمد أسعار الدواجن على سياسة العرض والطلب فكلما كان هناك حالة من التوازن بين الكمية المعروضة وبين الطلب عليها كان هناك استقرار في الأسعار.

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو28.00 جنيه28.50 جنيه
لحم ساسوكيلو40.00 جنيه40.50 جنيه
لحم بلديكيلو38.00 جنيه40.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه33.50 جنيه34.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه32.50 جنيه33.00 جنيه
بيض بلديكرتونه42.50 جنيه43.00 جنيه
Advertisements

اسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم09.25 جنيه10.00 جنيه
بط مسكوفييوم18.75 جنيه19.00 جنيه
بط مولارديوم18.75 جنيه19.00 جنيه
Advertisements

اسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم9.50 جنيه11.25 جنيه
كتكوت ساسويوم3.75 جنيه4.00 جنيه
كتكوت بلدييوم4.60 جنيه5.00 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض12 يوم04.50 جنيه05.00 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي أسمر 300 جرامشهر34.00 جنيه34.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

الثروة الداجنة بمصر

يعد قطاع الثروة الداجنة بمصر كبير حيث أن أعداد العاملين بالقطاع الداجني يصل إلى 2 مليون ونصف شخص بحسب التصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الزراعة، وأوضحت أن إنتاج الدول المصرية من الدواجن خلال 2018 يسجل ما يقرب من مليار وربع المليار الدواجن.


أعلن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية خلال تصريحات سابقة له، إن أكبر تحدي يواجه مربي الدواجن بمصر هو أعلاف الدواجن بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن منتجي الدواجن في مصر يواجهون العديد من العقبات الأخرى مثل انتشار الأمراض الوبائية خصوصاً بالمزارع الصغيرة القائمة في المناطق الريفية، والتي تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وأكد أن نسبة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية تصل إلى نسبة 60%.

وتعمل وزارة الزراعة على كافة الأمصال اللازمة لمنتجي الثروة الدواجن بمصر للعمل على تنمية القطاع الداجني والعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن لتغطية احتياجات السوق المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة بالأسواق التجارية المحلية حالة بسبب تناسب الكمية المعروضة مع كمية الطلب.

يسجل الإنتاج المحلي للثروة الداحنة بمصر حوالي مليار و 100 مليون دجاجة سنوياً، وبحسب التصريحات التي أعلن عنها بعض المسئولين حيث أن الدولة المصرية تعد على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما يتراجع بشكل كبير حجم استيراد الدواجن من الخارج خلال الفترة السابقة.

تعمل وزارة الزراعة خلال الوقت الراهن على تكثيف جهودها من أجل دعم المستثمرين، ودعم كافة المشروعات الخاصة بالثروة الداجنة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي الوطني، كما تعمل الوزارة على تطوير عنابر خاصة تربية الدواجن، والعمل على تشجيع صغار المربين من خلال الجمعيات التعاونية، والعمل على توفير الدعم اللازم لدعم نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

ولا تخلو الأسواق من وجود العديد من تجار الدواجن بسبب حاجة الأسر المصرية إلى الدواجن بشكل يومي كوجبة أساسية بسبب رخص ثمنها مقارنة بأسعار اللحوم البلدي الجملي والعجالي وأسعار الأسماك بالإضافة إلى تنوع أنواع الدواجن التي تتناسب مع الجميع.

ويختلف سعر الدواجن بمصر على حسب نوع الدواجن سواء كانت دواجن بلدي أو دواجن بيضاء او دواجن حمراء أو دواجن ساسو، فلكل نوع من أنواع تلك الدواجن سالفة الذكر لها سعر مختلف عن غيره من الأسعار داخل الأسواق التجارية.

تتوافر بمحلات بيع الدواجن العديد من أنواع الطيور الأخرى بالإضافة إلى الدواجن، حيث يوجد بها البط والديك الرومي والحمام، وبعض المواطنين يشترون الطيور الحية والآخرون يشترونها مذبوحة وتم تنظيفها بمعرفة البائعين في تلك المحلات.

Advertisements
الوسوم

‫13 تعليقات

  1. الكلام دا كدب احنا عندنا غير كدا خالص اسعار اقل من كدا وانضف طيور عندنا في برما وال عايز يستفسر يرد في تعليق

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق