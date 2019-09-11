تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020

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شهد صباح اليوم الأربعاء، انطلاق أولى أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠، وبالتزامن مع ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد اعتمادها.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا أوضحت فيه أن العام الدراسي في الصفوف الأولى يبدأ اليوم 11 سبتمبر الجاري، و21 سبتمبر لباقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، ويبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول السبت 11 يناير 2020.

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ووفق ما جاء في الخريطة الزمنية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم فإن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ في الصفوف الأولى 8 فبراير 2020 على أن ينتهي الفصل الثاني في 28 مايو من نفس العام، يليه تبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.

وفي أثناء الاجتماع،الذي عقد أمس الثلاثاء، فقد تم مناقشة المشروعات المقترحة للتصويت، وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على عدد من القرارات الخاصة بالصف الأول الثانوي والثاني الثانوي العام وانتهى الاجتماع باتخاذ عدة قرارات وهي الآتي :

• إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير.

• إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية.

• ضرورة الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة.

• دمج القرارين الوزاريين للصف الأول والثاني الثانوي.

كذلك فإنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قد تم مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، هذا فضلا عن العمل على وضع كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يقوم بإعدادها المركز القومي للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف لصف أعلى.

وعلى صعيد التعليم الفني، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، أن خلال الاجتماع تم بث عرض تقديمى لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفني بعنوان “نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0”.

وأوضح هذا العرض التقديمي كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتي تساهم في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة في خطتها للنهوض بالتعليم الفني فقد استحدثت برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، هذا إلى جانب تطوير 36 برنامج دراسي ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل في مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة في 105 مدارس ابتداءً من العام الدراسي 2019-2020.

ونوه نائب وزير التعليم إلى أن الوزارة تقوم بالإعداد لتنظيم مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019.

الشروط الواجب توافرها في المدرسة الرغبة في دخول المسابقة وهي :

أن تكون المدرسة المرشحة قد أتمت دورة دراسية كاملة.

أن تكون المدرسة قد اشتركت على المستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي في إحدى المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت على مراكز متقدمة مرة واحدة على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات دراسية.

كان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقي المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فني بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس.