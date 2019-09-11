قرار هام من “التعليم” بشأن “أولى وثانية ثانوي”

التربية والتعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة
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تزامنا مع بدء الدراسة، أصدر وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

ويعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي بشعبتيه “العلمية والأدبية” من مواد وأنشطة على النحو التالي، فسيعقد الامتحان الأول في نهاية الفصل الدراسي الأول، ويعقد الامتحان الثاني في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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ويعقد للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، دور ثان، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال للصف الأعلى.

وبدلًا من الحفظ والتلقين، سيطبق الصفين الأول والثاني الثانوي، بالعام الدراسي الجديد 2019-2020، على الطلاب الملتحقين بهما نظام التقييم الجديد، القائم على قيام مهارات الفهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب هذه الصفوف، يؤدون 4 امتحانات سنوية، اثنين منهما بالفصل الدراسي الأول، واثنين بالفصل الدراسي الثاني، ويحتسب للطلاب متوسط مجموع أعلى امتحانين من الامتحانات الأربعة.

وبذلك عادت الوزارة بحسب القرار الوزاري، لنظام الامتحانين خلال العام بواقع امتحان واحد بالفصل الدراسي، ثم امتحان ثالث للطلاب الذين لا يجتازون الامتحانين.

وكان وزير التربية والتعليم، أكد أن أساس التغيير في نظام الثانوية العامة، هو تغيير نظام الامتحان، من أسئلة تقيس مهارات الحفظ إلى أسئلة تقيس مهارات الفهم ومهارات التفكير العليا، ويؤديها الطلاب من خلال أجهزة “التابلت”.

وبذلك القرار فإن الصفين الأول والثاني الثانوي، سيعد سنتا نقل عاديتين، والمجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات هو الذي يحصل عليه الطالب بالصف الثالث الثانوي فقط.

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