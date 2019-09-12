للمقبولين بالوظائف.. المدارس اليابانية تعلن عن مواعيد إجراء المقابلات الشخصية

Advertisements

صرحت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المواعيد الخاصة بإجراء المقابلات الشخصية لكافة المعلمين، والأخصائيين، وكذلك مديري ووكلاء المدارس، الذين قد تم قبولهم بشكل مبدئي، والذين قد حصلوا على الدرجات الأعلى بأقصر وقت بالاختبار الإلكتروني للوظائف التي قد تم الإعلان عنها مسبقًا بالمدارس اليابانية.

موعد ومكان إجراء المقابلات الشخصية

سوف يتم عقد إجراء المقابلات الشخصية للمقبولين في وظائف المدارس اليابانية، في فندق “تريومف” القائم بمنطقة كوبري القبة التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر لعام 2019، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر سبتمبر لعام 2019، وقد طالبت الوحدة بضرورة الالتزام بتلك المواعيد المعلنة لعدم التكدس.

Advertisements

الأوراق والمستندات المطلوبة

وقد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن تحديد المواعيد الخاصة بكل محافظة على حدا، كما تم تحديد موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم إلى الوظيفة معه التالي:

السيرة الذاتية.

عدد 3 من الصور الشخصية.

الصحيفة الحالة الجنائية “فيش وتشبيه” موجه باسم المدارس المصرية اليابانية.

تقديم صور الشهادات، والمؤهلات العلمية.

ويتم تقديم تلك المستندات داخل دوسيه بلاستيك.

مقابلات يوم 15 سبتمبر 2019 للمتقدمين لوظائف المدارس اليابانية

وقد أعلنت الوحدة عن تحديد يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019 للمتقدمين في وظائف مدارس التالية:

مدارس التالية “القاهرة الجديدة، مدارس الشروق 1، مدارس الشروق 2″، في تمام الساعة 9:30 صباحاً.

أما بالنسبة إلى مدارس “حدائق اكتوبر، المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد”، سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة 11:30 ظهراً.

مدارس “العبور، والعاشر 1، والعاشر 2″، سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة 1:30 ظهراً.

مقابلات يوم 16 سبتمبر 2019 للمتقدمين لوظائف المدارس اليابانية

كما حددت الوحدة أن يوم الاثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر لعام 2019 سوف يكون للمتقدمين إلى الوظائف في المدارس التالية:

مدارس “كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا”، سوف يتم إجراء المقابلات في تمام الساعة 9:30 صباحاً.

مدارس “الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا”، سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

مدارس “السويس، وبورسعيد، وبني عبيد، وجمصة”، سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة 2 ظهراً.

مقابلات يوم 17 سبتمبر 2019 للمتقدمين لوظائف المدارس اليابانية

كما حددت الوحدة يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر 2019 من أجل إجراء مقابلة للمتقدمين للوظائف في مدارس التالية:

مدارس، “تمى الأمديد، والمنتزة، برج العرب 1، برج العرب 2″، سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة 9:30 صباحاً.

مدارس “أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية”، سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة 11:30 ظهراً.

مدارس “حي العقاد في أسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء”، سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة 2 ظهراً.

مقابلات يوم 18 سبتمبر 2019 للمتقدمين لوظائف المدارس اليابانية

كما حددت الوحدة يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر سبتمبر لعام 2019 للمتقدمين للوظائف بالمدارس التالية:

مدارس “بني سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس”، سوف يتم إجراء المقابلة الشخصية في تمام الساعة 9:30 صباحاً.

مدارس “الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى”، سوف يتم إجراء المقابلة الشخصية في تمام الساعة 12:00 ظهراً.