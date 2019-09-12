الإعلان عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصروفات المدارس الحكومية، حيث أصدرت الوزارة، النشرة الخاصة بالمصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، في المدارس الحكومية لمختلف المراحل التعليمية.

التعليم تعلن عن النشرة الخاصة بالمصروفات المدرسية

أوضحت النشرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الرسوم، والاشتراكات، ومقابل الأنشطة من الطلاب، والتي نصت على التالي:

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مرحلة رياض الأطفال، بقيمة 145 جنيهاً مصرياً.

المرحلة الابتدائية، بقيمة 160 جنيهاً مصرياً.

المرحلة الإعدادية، بقيمة 150 جنيهاً مصرياً.

المرحلة الثانوية العامة، بقيمة 195 جنيهاً مصرياً.

التعليم الفني بكافة أنواعه، بقيمة 170 جنيهاً مصرياً.

وقد نبهت وزارة التربية والتعليم على كافة المديريات التعليمية، وجميع المدارس الحكومية بعدم تحصيل أي رسوم من الطلاب بخلاف الأرقام المعلن عنها من قبل الوزارة.

يجدر هنا الإشارة إلى أن كافة الرسوم الدراسية سوف يتم تحصيلها بطريقة إلكترونية عن طريق مكاتب البريد، أو من خلال ماكينات فوري، وقد بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، اليوم الأربعاء السابق، بالنسبة إلى طلاب الصفوف الأولى من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الصف الثاني الابتدائي، بينما سيبدأ العام الدراسي بالنسبة إلى الصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

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