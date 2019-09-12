الإعلان عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصروفات المدارس الحكومية، حيث أصدرت الوزارة، النشرة الخاصة بالمصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، في المدارس الحكومية لمختلف المراحل التعليمية.

التعليم تعلن عن النشرة الخاصة بالمصروفات المدرسية

أوضحت النشرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الرسوم، والاشتراكات، ومقابل الأنشطة من الطلاب، والتي نصت على التالي:

Advertisements
  • مرحلة رياض الأطفال، بقيمة 145 جنيهاً مصرياً.
  • المرحلة الابتدائية، بقيمة 160 جنيهاً مصرياً.
  • المرحلة الإعدادية، بقيمة 150 جنيهاً مصرياً.
  •  المرحلة الثانوية العامة، بقيمة 195 جنيهاً مصرياً.
  • التعليم الفني بكافة أنواعه، بقيمة 170 جنيهاً مصرياً.

وقد نبهت وزارة التربية والتعليم على كافة المديريات التعليمية، وجميع المدارس الحكومية بعدم تحصيل أي رسوم من الطلاب بخلاف الأرقام المعلن عنها من قبل الوزارة.

يجدر هنا الإشارة إلى أن كافة الرسوم الدراسية سوف يتم تحصيلها بطريقة إلكترونية عن طريق مكاتب البريد، أو من خلال ماكينات فوري، وقد بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، اليوم الأربعاء السابق، بالنسبة إلى طلاب الصفوف الأولى من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الصف الثاني الابتدائي، بينما سيبدأ العام الدراسي بالنسبة إلى الصفوف من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

أقرا المزيد مع قرب حلول الشتاء.. اسعار الدفايات فى مصر لعام 2019

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تنسيق الأزهر

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر 2019

منذ 11 دقيقة
وزارة التربية والتعليم

التعليم توضح موعد توزيع كتب العام الدراسي الجديد لجميع المراحل

منذ 3 ساعات
المصروفات الدراسية لعام 2019/2020

قيمة المصروفات الدراسية لعام 2019/2020 والفئات المستثناة من دفعها

منذ 4 ساعات
للمقبولين بالوظائف.. المدارس اليابانية تعلن عن مواعيد إجراء المقابلات الشخصية

للمقبولين بالوظائف.. المدارس اليابانية تعلن عن مواعيد إجراء المقابلات الشخصية

منذ 11 ساعة

قرار هام من “التعليم” بشأن “أولى وثانية ثانوي”

منذ 23 ساعة

تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020

منذ يوم واحد

تفاصيل نظام التشعيب الجديد المقرر تطبيقه على الصف الثاني الثانوي خلال العام 2019/ 2020

منذ يومين
نصائح هامة لصحة الطفل قبل دخوله للمدرسة

نصائح هامة لصحة الطفل قبل دخوله للمدرسة

منذ يومين
مرحلة تقليل الاغتراب بدأت للطلاب المرشحين خلال المرحلة الثالثة لتنسيق 2019

التعليم العالي تعلن بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين خلال المرحلة الثالثة لتنسيق 2019

منذ يومين
رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019.. للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019.. للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق