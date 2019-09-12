قيمة المصروفات الدراسية لعام 2019/2020 والفئات المستثناة من دفعها

Advertisements

صدر قرار وزاري رقم 193 لسنة 2019، بتاريخ 10 سبتمبر 2019 بتحديد قيمة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020، وذلك لجميع الصفوف الدراسية بمراحلها التعليمية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال ثم المرحلة الابتدائية، مرورًا بالمرحلة الإعدادية وأخيرًا المرحلة الثانوية بفرعيها العام والفني، كما حدد القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 الفئات المستثناة والمعفاة من دفع قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2019/2020.

ويستعرض “مصر 365” في السطور الآتية قيمة المصروفات الدراسية للعام الدارسي 2019/2020 لجميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياضة الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، فضلًا عن رصد الفئات التي حددها القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 للإعفاء من سداد قيمة المصروفات والرسوم الدارسية.

Advertisements

حدد القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 قيمة المصروفات والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019/2020، على النحو التالي:

قيمة الرسوم الدراسية لمرحلة رياض الأطفال kg1 – kg2 نحو 145 جنيهًا.

قيمة الرسوم الدراسية للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي 160 جنيهًا.

قيمة الرسوم الدراسية للمرحلة الإعدادية من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادي 150 جنيهًا.

المرحلة الثانوية (قيمة المصروفات للثانوي العام 195 جنيهًا – أما الثانوي الفني بجميع الأنواع والأنظمة تبلغ قيمة المصروفات 170 جنيهًا).

الفئات التي استثناها القرار من سداد المصروفات الدراسية

أبناء شهداء ثورة 25 يناير 2011.

الأبناء من شهداء الجيش والشرطة والقضاة.

أبناء شهداء ضحايا العمليات الإرهابية.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بشرط إجراء بحث اجتماعي.

يتامى الأب.

أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومحافظة شمال سيناء.

طلاب مدارس التربية الخاصة، مدارس الفصل الواحد، مدارس التعليم المجتمعي، المدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال.

يتم خصم 50% من قيمة المصروفات المدرسية لصالح أبناء العاملين بالتربية والتعليم.