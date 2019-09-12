التعليم توضح موعد توزيع كتب العام الدراسي الجديد لجميع المراحل

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة توزيع الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، فضلًا عن مواعيد توزيع الكتب للمراحل المختلفة.

وقالت الوزارة خلال المؤتمر المنعقد بديوان عام وزارة التعليم لشرح استعدادات العام الدراسي الجديد إن عدد كتب طلاب الصف الأول الابتدائي تزيد عن مليوني كتاب.

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كما هنأت وزارة التربية والتعليم التلاميذ ببداية العام الدراسي الجديد والذي انطلق أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة خلال المؤتمر أن كتب كي جي1 والتي يوجد بها 1.8 مليون طالب، أن كتب اللغة الفرنسية سيتم تأخيرها حتى يتم الانتهاء منه يوم 3 أكتوبر، وسيتم الانتهاء من اللغة العربية يوم 29 سبتمبر، والكونكت وان 24 سبتمبر، أما كي ج2 فيبلغ عدد الطلاب المقيدين بها 2.4 مليون.

أما الصف الأول الابتدائي يبلغ عدد الكتب 9 مليون كتاب، وسيتم تأخير كتاب اللغة العربية حتي يوم 13 أكتوبر واللغه الدينية حتى يوم 10 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن الصف الثاني الابتدائي يبلغ عدد الطلاب 2.1 مليون طالب، يستخدمون 10 مليون كتاب جميع الكتب المخزنة، ما عدا كتاب اللغه العربية والتربية الدينية والكونكت بلس يتم الانتهاء منهم مطلع أكتوبر.

وأشار الوزارة إلى أن دليل المعلم موجود مع المعلمين، في جميع المواد، وأن التدريبات لكل المعلمين انتهت جميعها في الصيف.

وانطلق منذ قليل فاعليات مؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحديث عن تفاصيل النظام التعليمي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به خلال العام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلك بمقر الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها طبعت أكثر من 77 مليون كتاب في جميع المراحل الدراسية، أما الكتب التي تم تأليفها وهي رياض الأطفال والأول والتاني الابتدائي والأول والثاني الثانوي يمثلوا نحو 7 ونص مليون طالب.