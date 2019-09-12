التعليم توضح موعد توزيع كتب العام الدراسي الجديد لجميع المراحل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة توزيع الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، فضلًا عن مواعيد توزيع الكتب للمراحل المختلفة.

وقالت الوزارة خلال المؤتمر المنعقد بديوان عام وزارة التعليم لشرح استعدادات العام الدراسي الجديد إن عدد كتب طلاب الصف الأول الابتدائي تزيد عن مليوني كتاب.

Advertisements

كما هنأت وزارة التربية والتعليم التلاميذ ببداية العام الدراسي الجديد والذي انطلق أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة خلال المؤتمر أن كتب كي جي1 والتي يوجد بها 1.8 مليون طالب، أن كتب اللغة الفرنسية سيتم تأخيرها حتى يتم الانتهاء منه يوم 3 أكتوبر، وسيتم الانتهاء من اللغة العربية يوم 29 سبتمبر، والكونكت وان 24 سبتمبر، أما كي ج2 فيبلغ عدد الطلاب المقيدين بها 2.4 مليون.

أما الصف الأول الابتدائي يبلغ عدد الكتب 9 مليون كتاب، وسيتم تأخير كتاب اللغة العربية حتي يوم 13 أكتوبر واللغه الدينية حتى يوم 10 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن الصف الثاني الابتدائي يبلغ عدد الطلاب 2.1 مليون طالب، يستخدمون 10 مليون كتاب جميع الكتب المخزنة، ما عدا كتاب اللغه العربية والتربية الدينية والكونكت بلس يتم الانتهاء منهم مطلع أكتوبر.

وأشار الوزارة إلى أن دليل المعلم موجود مع المعلمين، في جميع المواد، وأن التدريبات لكل المعلمين انتهت جميعها في الصيف.

وانطلق منذ قليل فاعليات مؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحديث عن تفاصيل النظام التعليمي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به خلال العام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلك بمقر الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها طبعت أكثر من 77 مليون كتاب في جميع المراحل الدراسية، أما الكتب التي تم تأليفها وهي رياض الأطفال والأول والتاني الابتدائي والأول والثاني الثانوي يمثلوا نحو 7 ونص مليون طالب.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تنسيق الأزهر

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر 2019

منذ 11 دقيقة
المصروفات الدراسية لعام 2019/2020

قيمة المصروفات الدراسية لعام 2019/2020 والفئات المستثناة من دفعها

منذ 4 ساعات
وزارة التربية والتعليم

الإعلان عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020

منذ 8 ساعات
للمقبولين بالوظائف.. المدارس اليابانية تعلن عن مواعيد إجراء المقابلات الشخصية

للمقبولين بالوظائف.. المدارس اليابانية تعلن عن مواعيد إجراء المقابلات الشخصية

منذ 11 ساعة

قرار هام من “التعليم” بشأن “أولى وثانية ثانوي”

منذ 23 ساعة

تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020

منذ يوم واحد

تفاصيل نظام التشعيب الجديد المقرر تطبيقه على الصف الثاني الثانوي خلال العام 2019/ 2020

منذ يومين
نصائح هامة لصحة الطفل قبل دخوله للمدرسة

نصائح هامة لصحة الطفل قبل دخوله للمدرسة

منذ يومين
مرحلة تقليل الاغتراب بدأت للطلاب المرشحين خلال المرحلة الثالثة لتنسيق 2019

التعليم العالي تعلن بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين خلال المرحلة الثالثة لتنسيق 2019

منذ يومين
رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019.. للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019.. للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق