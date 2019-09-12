تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر 2019

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بعدما أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، لطلاب القسمين العلمي والأدبي “بنين وبنات”، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة الأوراق المطلوبة من أجل استيفائها والتقديم في الجامعة، خصوصا من اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وسيبدأ العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 في جامعة الأزهر في الـ21 من شهر سبتمبر الجاري، في جميع كليات الجامعة، وذلك بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للأزهر.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

تعد الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات، هي الشغل الشاغل للطلاب الجدد بعد ظهور نتائج التنسيق الخاصة بهم وترشيحات مكتب التنسيق، لكن لا يعرفون ما الأوراق المطلوية للتقديم في الكليات المختلفة؟

ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم في مختلف الكليات بجامعة الأزهر، والالتحاق بالجامعة.

الأوراق المطلوبة للكليات 2019

صورة بطاقة الترشيح للكلية. أصل شهادة الثانوية الثانوية الأزهرية بالإضافة إلى عدة صور منها. أصل شهادة الميلاد “بالرقم الثلاثي” بالإضافة إلى عدة صور منها. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي. ٦ صور شخصية مقاس ٤ × ٦ “حديثة”. استمارة الحافز الرياضي إن وُجدت. استمارة 2 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب. استمارة ٦ جند “للذكور مواليد 98 فيما فوق فقط” أو بدل فاقد منها استمارة 7 جند من مديرية الأمن التابع لها الطالب. سداد المصروفات الدراسية والتي تختلف من كلية إلى أخرى.