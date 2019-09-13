التعليم: هذا أخر عام للكتب المطبوعة وإليكم مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

وزير التعليم يعلن عن مواصفات تابلت أولى ثانوي وموعد التسليم
وزير التعليم يعلن عن مواصفات تابلت أولى ثانوي وموعد التسليم
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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي 2019-2020 يعتبر هو آخر عام تقوم فيه الوزارة بطباعة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية، لافتًا إلى طباعة الكتب المدرسية للصفوف الثلاثة هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد أمس الخميس بديوان عام الوزارة، للكشف عن تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم، لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، أنه بحلول العام الدراسي المقبل يكون طلاب المرحلة الثانوية جميعًا متسلمين أجهزة “التابلت”، وبذلك يمكنهم تصفح الكتب إلكترونيًا.

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وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العمل جاري على استكمال المحتوى الرقمي للصف الأول الثانوي على بنك المعرفة بعد إضافة مواد: الفلسفة، التربية الوطنية، اللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، مضيفًا أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي، فإن المحتوى الرقمي سوف يكون متاح للطلاب على بنك المعرفة خلال أسبوع.

وأثناء المؤتمر الصحفي ذكر وزير التربية والتعليم، إن جداول امتحانات العام الدراسي الحالي 2019-2020 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي جرى وضعها وتعلن قريبًا.

أما عن موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أوضح الوزير أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ في 11 يناير 2020، وتستمر حتى 23 يناير.

وأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ في 3 مايو وتستمر حتى 14 مايو، فيما تعقد امتحانات الملاحق، من 12 إلى 22 يوليو 2020.

ولفت الوزير إلى أن الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي تعقد خلال الفترة الصباحية والمسائية بشكل متعاقب ، بمعنى أنه من الساعة التاسعة صباحًا ىوحتى الثانية عشرة ظهرًا سوف تٌعقد امتحانات الصف الأول الثانوي، أما طلاب الصف الثاني فيمتحنون خلال الفترة المسائية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا.

وتابع وزير التربية والتعليم: ” أما بالنسبة لطلاب المنازل والمدارس الخاصة، فتجهز الوزارة مراكز للامتحانات الإلكترونية لامتحانهم في نفس التوقيت بهذه المراكز”.

وأكد الوزير أن بهذا النظام المعلن سلفًا فأن جميع الامتحانات تجرى إلكترونيًا في نفس التوقيت لطلاب كل دفعة، وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب، والتصحيح كذلك إلكترونيًا.

وأشار الوزير إلى أن الامتحانات الإلكترونية سوف يتم إجراءها في المواد الأساسية فقط، أما المواد التي لا تضاف للمجموع فسوف تقوم بتنظيم امتحاناتها المديريات التعليمية.

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