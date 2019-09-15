غلق باب التقدم بمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية “الحلى والمجوهرات” اليوم

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سوف تغلق اليوم الأحد الموافق الـ 15 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في الدولة المصرية متخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

يعد الهدف من إقامة مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية “للحلي والمجوهرات” العمل على إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل في السوق الدولي والمحلي بمجال تكنولوجيا صناعة المجوهرات والحلي، وذلك من خلال العمل على توفير العديد من المميزات للطلاب الدارسين في المدرسة، مثل العمل على توفير البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي، كما أن مدة الدراسة بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية تصل إلى 3 سنوات.

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تعد مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبين شركة إيجيبت جولد الرائدة في مجال صناعة الماس والذهب، بمختلف أنواع المجوهرات على مستوى الدولة المصرية، وسوف تكون تلك المدرسة بمثابة المنارة التي تفتح أبوابها إلى الطلاب من خريجي الصف الثالث الإعدادي من أجل الالتحاق بها.

المنهج الدراسي المطبق لمدرسة إيجيبت جولد

يتضمن المنهج الدراسي المطبق في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور دراسية رئيسية، وهى كالتالي:

دراسة العلوم الأساسية والثقافية.

دراسة العلوم الفنية بمجال التخصص.

التدريب العملي بشركات ومصانع شركة ايجبت جولد.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم التي تم الإعلان عنها عبر البوابة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الموقع الإلكتروني “http://emis.gov.eg”.

شروط الالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/ 2019، بمجموع 220 درجة من 280.

أن لا يزيد عمر الطالب خلال بداية شهر أكتوبر على 18 عاماً.

أن يكون الطالب لائقاً من الناحية الصحية والبدنية تبعاً للشروط المقررة.

ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم باللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، واجتياز المقابلات الشخصية التي سوف تعقد في مقر المدرسة، القائمة في المنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور.

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