استمرار الكشف الطبي اليوم بجامعة القاهرة للطلاب الجدد بكلية التجارة

استمرار الكشف الطبي اليوم بجامعة القاهرة للطلاب الجدد بكلية التجارة
استمرار الكشف الطبي اليوم بجامعة القاهرة للطلاب الجدد بكلية التجارة
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تستقبل اليوم الأحد الموافق الـ 15 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019 جامعة القاهرة، الطلاب الجدد المرشحين لكلية التجارة من من حرف “ك” إلى حرف “ي”، من أجل إجراء الكشف الطبي، والتي سوف تستمر على الطلاب الجدد حتى بداية شهر أكتوبر القادم لعام 2019.

جدول الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة القاهرة

وقد أعلنت جامعة القاهرة عن جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية من كليات الجامعة للطلاب الجدد، وقد جاء الجدول كالتالي:

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  • يوم 27 من شهر أغسطس السابق قد تم تخصيصه لكلية الطب البشري، وكلية طب الأسنان.
  • يوم 28 من شهر أغسطس السابق لكلية الصيدلة.
  • يوم 29 من شهر أغسطس السابق لكلية الطب البيطري وكلية التمريض.
  • يوم 31 من شهر أغسطس السابق لكلية الهندسة من حرف “أ” الى حرف “ظ”، وتستمر حتى بداية شهر سبتمبر  الجاري.
  • من يوم 2 من شهر سبتمبر لكلية الهندسة من حرف “غ” إلى حرف “ي”.
  • يوم 3 من شهر سبتمبر لكلية الإعلام.
  • يوم 4 من شهر سبتمبر لكلية العلاج الطبيعي، وكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية.
  • يوم 5 من شهر سبتمبر لكلية الآثار والتخطيط العمراني.
  • يوم 7 من شهر سبتمبر لكلية التربية النوعية، وكلية رياض الأطفال.
  • يوم 8 من شهر سبتمبر لكلية العلوم.
  • يوم 9 من شهر سبتمبر لكلية الحاسبات.
  • يوم 10 من شهر سبتمبر لكلية الزراعة.
  • يوم 11 من شهر سبتمبر لكلية دار العلوم.
  • يوم 12 من شهر سبتمبر كلية التجارة من حرف “أ” إلى حرف “ذ”.
  • يوم 14 من شهر سبتمبر كلية التجارة من حرف “ر” إلى حرف “ق”.
  • يوم 15 من شهر سبتمبر كلية التجارة من حرف “ك” إلى حرف “ي”.
  • يوم 16 من شهر سبتمبر كلية الآداب من حرف “أ” إلى حرف “ظ”.
  • يوم 17 من شهر سبتمبر كلية الآداب من حرف “غ” إلى حرف “ي”.
  • يوم 18 من شهر سبتمبر لكلية الحقوق من حرف “أ” إلى حرف “ظ”.
  • يوم 19 من شهر سبتمبر كلية الحقوق من حرف “غ” إلى حرف “ي”.
  • على أن تكون الفترة من 21 من شهر سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي بكافة كليات جامعة القاهرة.

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