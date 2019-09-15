بيان عاجل بشأن نتيجة تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة

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أصدرت اليوم الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان رسمي بشأن نتائج قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية خلال عام 2019، حيث سجل عدد الطلاب المتقدمين ما يقرب من 4127 طالب وطالبة بكافة الشهادات الأجنبية.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه قد استنفد عدد يقرب من 66 طالباً بسبب تدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري، ولا تتناسب مع الحد الأدنى المعلن عنه من الوزارة، وسوف يتم فتح الموقع أمامهم من أجل إبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدنى المعلن عنه من قبل الوزارة.

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أما بالنسبة إلى إجراءات العمل خلال المرحلة، فقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد إلتزم المكتب عند ترشيح الطلاب بعدد من الشروط تبعاً لـ قواعد القبول الصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات منها الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب على أساسها المجموع الاعتباري للطالب، والمواد المؤهلة، وكذلك النسبة المقررة لكل دولة، وتسجيل رغبات الطلاب، و المجموع الاعتباري لكل طالب.

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب سوف يتم العمل على فتح موقع التنسيق الإلكتروني لـ مرحلة تقليل الاغتراب “المناظر، وغير المناظر”ن وفى حدود النسبة المقررة وذلك تبعاً للشروط، القواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 من شهر سبتمبر، إلى يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر سبتمبر لعام 2019.

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