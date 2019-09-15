فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين والتحويلات بالأزهر غداً الاثنين

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أعلن نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر، إنه سوف يتم فتح باب تسجيل رغبات القبول للطلاب الذين قد تخلفوا عن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، بداية من غداً الموافق الاثنين، على أن تنتهي يوم الأربعاء القادم.

وأضاف الدكتور يوسف عامر خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن فترة التحويلات متاحة أمام الطلاب الجدد بطريقة إلكترونية خلال الفترة من 16 وحتى يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، ولن يتم فتح الباب مرة ثانية، بعد هذا الموعد.

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وقد أعلن الدكتور يوسف عامر، أن نتيجة تنسيق القبول بالكليات خلال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، يوم الخميس السابق، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر جامعة الأزهر القائم بمنطقة مدينة نصر.

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