تفاصيل النظام الجديد لكليات الصيدلة

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دخل حيز التنفيذ النظام الجديد الخاص بكليات الصيدلة بالجامعات الدولة المصرية، بعد أن قام الجريدة الرسمية بنشر القرار الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، باستبدال نظام الدراسة في كليات الصيدلة من 5 إلى 6 سنوات.

وتبعاً للقرار الذي تم نشره مساء أمس في الجريدة الرسمية، تكون مدة الدراسة في كليات الصيدلة بمصر 5 سنوات، من أجل الحصول على درجة البكالوريوس “pharm d”، يعقبها سنة للتدريب بمواقع العمل التي يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

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ويشترط لهذا القرار، على راغبي نيل درجة الماجستير بمجال العلوم الصيدلية، أن يكون الشخص حاصل على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية “فارم دي”، أو حاصل على بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو حاصل على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بها لمدة سنتين.

أما بالنسبة إلى الراغبين في نيل درجة الفلسفة في مجال العلوم الصيدلية، لابد يكون الشخص حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من قبل معهد علمي آخر معترف به من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة بموضوع لمدة عامين على الأقل تبعاً لأحكام اللائحة الداخلية.

وقد اشترط القرار أيضا على الطالب قد حصل على درجة دكتور الصيدلة “درجة مهنية”، أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في مجال الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به، وأن يتابع الدراسة لمدة عام على الأقل، وأن يقضي سنة أخرى بالتدريب الإكلينيكي تبعاً لأحكام اللائحة الداخلية.

وقد نصت المادة الثالثة من القرار على أن يسري على كافة الطلاب الجدد للحصول على الدرجات العلمية المشار إليها اعتباراً من العام الجاري 2019 حتى عام 2020.

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