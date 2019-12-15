محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موعد امتحانات نصف العام، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 29 ديسمبر للمرحلة الابتدائية.

أما الصف السادس الابتدائي فيبدأ يوم السبت 4 يناير المقبل بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة ٦ أيام.

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وبحسب البيان الصادر اليوم، فإن الإعدادية المهنية تبدأ يوم الخميس 9 يناير، والنقل الإعدادي يوم الخميس 9 يناير، كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوي العام والرياضي والفني وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.

أما امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فسوف تبدأ يومي الأحد والاثنين 22 و23 يناير.

ونبه محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة على أنه سوف تكون امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل، وذلك وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

وأكد على استمرار الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي وفقا للخريطة الزمنية للوزارة.

كما أكد على عدم عقد امتحانات في أيام الأربعاء 1 يناير والاثنين 6 يناير والثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكذلك أيضًا يوم الأربعاء 8 يناير والاثنين 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس.

وقف الامتحانات أيام الإجازات

من جانبه أوضح محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات أنه سيتم عمل امتحان خاص بكل حالة فى امتحانات الدمج بالمدرسة، سمعي، بصري، وشرح إجراءات ومواصفات امتحانات الدمج بجميع المراحل الدراسية ابتدائي وإعدادي وثانوي، والأنواع الخمس من حركي، ذهني، بصري، والتي تختلف عن إمتحانات مدارس المحافظة علي البصر.

وشدد مدير المديرية على الإحصاءات اليومية وإعداد ورشة عمل للموجهين لشرح مواصفات الورقة الامتحانية للدمج.