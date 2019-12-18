تفاصيل وتعليمات حول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

Advertisements

قبل بداية امتحانات نصف العام، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تنظيم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020، في خطاب أرسلته إلى المديريات.

ويجرى اختبار الطلاب الذين سيؤدون الاختبار ورقيًا في الفترة المسائية (وفقًا لجدول الامتحان المعتمد) لطلاب الصف الأول الثانوي وطبقًا للمواصفات التي أصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

Advertisements

ووفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، سيتم تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات، حسبما نص خطاب الوزارة.

وتضمن خطاب الوزارة بيان بعدد الأسئلة وأنواعها للصف الأول الثانوي، حيث سيكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالاً (23 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، بينما تتكون الكيمياء من 20 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالاً اختيار من متعدد، فيما تتكون الرياضيات من 40 سؤالًا (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالاً اختيار من متعدد.

وتُعقد امتحانات الاختبارات الإلكترونية، لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية في الفترة الصباحية داخل مدارسهم الأصلية.

كما تضمن الخطاب بيانًا بعدد الأسئلة وأنواعها للصف الثاني الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالاً (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالاً اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالاً (15 علم نفس، و15 اجتماع)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالاً (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، وتطبيقات رياضية 30 سؤالاً (15 استاتيكا، 15 هندسة).