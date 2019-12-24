فتح باب التقدم لكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.. إليك الشروط

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فتحت كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، باب التقدم لقبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة، بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى 24 ديسمبر المقبل، ببرامج “الدبلوم التخصصي، الماجيستير، الدكتوراة، الدبلومات المهنية”، ويعرض موقع “مصر 365″، شروط التقدم لأقسام الكلية المختلفة، في السطور التالية

قسم الجغرافيا

يشترط للالتحاق بقيم الجغرافيا بكلية الدراسات الأفريقية، أن يكون المتقدمين من خريجي الكليات الآتية:

– أقسام الجغرافيا بكليات الآداب والتربية.

– قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية.

– كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

– أقسام التخطيط الإقليمي والعمراني والعمارة والهيدرولوجي بكليات الهندسة.

– كلية الزراعة أقسام “الأراضي، الاقتصاد الزراعي”.

– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد.

– كليات ومعاهد السياحة والفنادق.

– كلية العلوم.

– كلية الآثار “ماعدا قسم الآثار المصرية”.

– كلية الإعلام.

– الأقسام المماثلة من الجامعات الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

– أكاديمية النقل البحري.

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قسم التاريخ

وللتقدم لقسم التاريخ، ينبغي أن يكون المتقدمين من خريجي الكليات الآتية:

– أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها.

– كليات الآثار وشعبة الآثار بكلية الآداب.

– أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية “شعبة تاريخ وآثار، شعبة دراسات أوروبية قديمة”.

– كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف قسم التاريخ.

– كليات التربية أقسام التاريخ.

– كليات السياحة والفنادق أقسام الإرشاد السياحي.

قسم السياسة والاقتصاد

وللتقدم لقسم السياسة والاقتصاد، يجب أن يتم قبول دفعة جديدة من الطلاب في حدود 70 ألف طالب، وفقا للقدرة الاستيعابية لقاعات الدراسة المتاحة بالقسم، وإجراء امتحان تحريري في موضوعات أفريقية وتحديد مراجعة لها، بالإضافة إلى امتحان قطعة ترجمة من أحد اللغات “الإنجليزية أو الفرنسية” مع الامتحان الشفوي، ويقبل قسم السياسة والاقتصاد خريجي الكليات الآتية:

– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية “قسم العلوم السياسية والاقتصاد”.

– أقسام العلوم السيسية في الجامعات المصرية.

– كليات الحقوق.

– كليات الإعلام وأقسام الإعلام بالكليات الأخرى.

– الجامعات الأجنبية “التخصصات المناظرة”.

– كلية الشرطة.

– الكليات العسكرية والمعادلة نظام 4 سنوات.

– كليات الشريعة والقانون.

– الجامعات المصرية أقسام الاقتصاد.

– كليات التجارة.

– كليات الزراعة “تخصص اقتصاد زراعي”.

– الجامعات الأجنبية “التخصصات المناظرة”.

قسم الأنثروبولوجيا

للالتحاق بقسم الأنثروبولوجيا، يجب أن يكون المتقدمين من خريجي الكليات الآتية:

– كليات الآداب أقسام “أنثروبولوجيا، اجتماع، علم النفس، الفلسفة”.

– كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب ماعدا قسم الآثار المصرية.

– كليات الطب البشري.

– كليات طب الأسنان.

– كليات الصيدلة.

– كليات العلوم أقسام “حيوان، كيمياء، نبات”.

– كليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

– الجامعة الأمريكية بالقاهرة أقسام “الاجتماع، الإنثروبولوجيا، علم النفس، الفلسفة”.

– كليات الخدمة الاجتماعية جامعة “حلوان والفيوم”.

– كلية الزراعة قسم اجتماع ريفي.

– كليات الهندسة قسم عمارة.

– كلية التخطيط العمراني.

– كليات الحقوق والشرطة.

– كلية الإعلام.

قسم اللغات الأفريقية

أما قسم اللغات الأفريقية، فينبغي على أن يكون المتقدمين من خريجي الكليات الآتية:

– خريجي جميعع اللغات والمعاهد من أٌسام اللغات المختلفة.

– كليات الأثار “قسم اللآثار المصرية”.

– كليات ومعاهد الدراسات الإنسانية وما يعادلها.

– خريجي أقسام اللغات بكليات “التربية، الإعلام، التعليم المفتوح”.

– خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات الموجودة في اللائحة.

– كليات السياحة والفنادق.

– كلية الآداب والتربية تخصص “علم نفس وفلسفة”.

قسم الموارد الطبيعية

حددت الكلية شروط الالتحاق بقسم الموارد الطبيعية، ويتبغي أن يكون المتقدمين من خريجي الكليات الآتية:

– الكليات العملية “طب بشري، طب أسنان، الصيدلة، الطب البيطري”.

– كليات العلوم والزراعة عدا أقسام “الاقتصاد الزراعي، الاجتماع الريفي، الإرشاد الزراعي”.

– كليات الفنون الجميلة قسم العمارة.

– كلية التخطيط العمراني.

– كليات التربية القسم العلمي.

– كليات الهندسة والتكنولوجيا والبترول والتعدين والفنية العسكرية.