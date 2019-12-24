عاجل: تعطيل الدراسة بجامعة ومدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

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قرر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية منذ قليل تعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية غدا وبعد غداً “الأربعاء والخميس ٢٥، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩” بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم يوسف الديب، عن تعطيل الدراسة غدا الأربعاء فقط بالمدارس نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تعطيل الدراسة جاء بقرار من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك حرصا على حياة الطلاب بالمدارس بسبب ما تشهده المدينة من طقس سيئ.