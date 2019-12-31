قرار رئاسي بإنشاء جامعة رشيد في البحيرة تضم 7 كليات

Advertisements

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بإنشاء جامعة رشيد بشخصية اعتبارية، ليكون مقرها العمرانية الجديدة، برافد الطريق الدولي الساحلي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ونشر القرار الذي حمل رقم 664 لسنة 2019 في الجريدة الرسمية، وأوضح أن الجامعة لن يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتضم الجامعة كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

Advertisements

يأتي ذلك بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات أيضا، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، كما تستهدف الجامعة أداء الخدمات البحثية للغير.