رسوم امتحانات الثانوية العامة 2020.. تصل لـ200 جنيه

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة الرسوم المقررة على طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2019-2020، والتي ستبدأ في 7 يونيو المقبل، ويعرض لكم موقع “مصر 365” الرسوم المقررة في السطور التالية.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2020

يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 100 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى جنيهين اثنين مصريين رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، أما الطلاب المقيدين للمرة الثالثة أو الرابعة، فيسددون رسمًا قدره 100 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 202 جنيه رسم إضافي، ويضاف إلى الرسوم طابعين دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة الطابع جنيه مصر.

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وعند استخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم تحصيل مبلغ 50 جنيه تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.