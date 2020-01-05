مصدر مسؤول يوضح.. هل تلف التابلت أثناء الامتحان يٌدخل الطالب الدور الثاني؟

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تسود حالة من الجدل كافة طلاب الثانوية العامة بشأن هل تلف التابلت التعليمي أثناء امتحان الطالب يؤدي إلى خضوع الطالب لامتحانات الدور الثاني؟ وخصوصاً أن طلاب الثانوية العامة وبالتحديد طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي سوف تبدأ يوم 11 من شهر يناير الراهن لعام 2020، على أن يعقد الامتحانات لطلاب أولى ثانوى ورقياً، وامتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي عبر التابلت.

مصدر مسؤول يوضح هل تلف التابلت أثناء الامتحان تدخله للدور الثاني؟

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات صحفية له، بأن لا إلزام للطالب بخوض دور تاني في حالة عدم الحصول على درجات النجاح فقط، وأوضح، أنه في حالة تعمد الطالب إتلاف جهاز التابلت الخاص به أو في حالة عبثه بالتابلت أثناء الامتحان يتم إثبات هذا باللجنة الامتحان الخاصة به، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا في حالة تعمد إتلاف أوراق الإجابة أو اتلاف جهاز التابلت أثناء فترة الامتحان.

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وتابع المصدر المسؤول، “أما في حالة عدم ثبوت مسؤولية الطالب في إتلاف التابلت، فإنه لا يتعرض لإلزامه بخوض دور تاني، ويوجد إجراءات خاصة بهذا الصدد من أجل ضمان حق الطالب”، وأضاف، “لا ضرر من استخدام التكنولوجيا، وتعمل الوزارة على على عدم تأثير هذا على الطالب، ويجب التركيز فقط على المذاكرة، وتركيز الطالب على حل الامتحان سواء كان الامتحان ورقياً أو إلكترونياً من خلال التابلت التعليمي، وهذا هو أصل الهدف من إجراء الاختبار”.

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