تعرف على أرقام الدعم الفني للتابلت المدرسي

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وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقاما للاتصال بها، عند مواجهة مشاكل بالتابلت المدرسي، أو شركات الاتصالات وخدمات الانترنت، حال مواجهة أي مشكلة، وقالت الوزارة، في بيان لها إنه في حال مواجهة أي مشكلة، يتم التواصل بالدعم الفني الخاص بكل شركة طبقا للمشكلة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الدعم الفني للتابلت على رقم 16561 واتبع الرسالة المسجلة ثم اختار الرقم 9، أما الدعم الفني للشبكة الداخلية (شركة serve-e)، والدعم الفني للراوتر (الشركة المصرية للاتصاالت) على هذا الرقم 16641 أو على الأيميل [email protected]

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يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة وهي: الإسماعيلية 7919 تابلت، وبور سعيد 5682 تابلت والسويس 4075 تابلت ومرسى مطروح 1863 تابلت وشمال سيناء 3300 تابلت والوادي الجديد 2601 تابلت والأقصر 6349 تابلت وجنوب سيناء 832 تابلت والبحر الأحمر 2885 تابلت وأسوان 7289 تابلت والفيوم 14841 تابلت وبني سويف 16643 تابلت وقنا 16353 تابلت والإسكندرية 45349 تابلت والقاهرة 91572 تابلت والمنيا 29854 تابلت وأسيوط 24801 تابلت وسوهاج 21137 تابلت والشرقية 50017 تابلت ودمياط 2582 تابلت.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة بدأت توزيع أجهزة “التابلت” على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019-2020، اعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي، على مراحل بالتعاون مع شركة “سامسونج”، وأضاف الوزير، أن الدولة تعاقدت على نحو 650 ألف جهاز “تابلت” لطلاب الصف الأول الثانوي، أما طلاب الصف الثاني فيستخدمون أجهزتهم التي تسلموها العام الماضي.