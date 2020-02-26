بالصور.. الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة للترم الثاني 2019/ 2020

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة للترم الثاني للعام الدراسي الراهن 2019/ 2020، وعلى حسب الموعد المقترح لعقد امتحانات الثانوية العامة في الجدول المقترح سوف تبدأ يوم 7 يونيو القادم لعام 2020، وتنتهي يوم 4 يوليو .

ومن المتعين أن يتم مناقشة الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2020، من خلال عقد حوار مجتمعي تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتحادات الطلاب، ومجالس أولياء الأمور، من أجل إجراء أي تعديل مناسب على حسب المقترحات المقدمة خلال عقد الحوار المجتمعي بشأن الجدول المقترح.

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