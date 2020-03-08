إجراءات احترازية من التعليم لمنع انتشار الأمراض بين الطلاب

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العديد من التعليمات والتدابير الوقائية للطلاب من أجل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي خلال تلك الفترة، من خلال إصدار منشور تم تعميمه من قبل الوزارة على كافة المدارس والمؤسسات والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

إجراءات احترازية من التعليم لمنع انتشار الأمراض

ضرورة العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي لدى الطلاب.

تمكين جميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية من غسل الأيدي طوال اليوم الدراسي، بالماء والصابون.

متابعة المدارس للطلاب الوافدين من خارج الدولة المصرية بصفة مستمرة.

تقليل تجمعات الطلاب بالمبني المدرسية في غير الضرورة بمسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب.

التنبيه على الطلاب باستخدام المناديل عند السعال أو العطس، التي تعد من إحدى العادات الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض التنفسية.​

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