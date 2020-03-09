مجلس الوزراء ينفي أنباء تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا

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نفى مجلس الوزراء بصفة رسمية كل الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية تعليق الدراسة في كافة أنحاء الجمهورية من أجل تفادي انتشار فيروس كورونا.

وكتب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

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للعلم بس مكنش في اجتماع مجلس الوزراء النهاردة، ورئيس الوزراء نفسه في اجتماعات خارج المجلس من الصباح، وللعلم مخدناش قرار بتعطيل الدراسة، لو خدنا هنعلن، طيب نخبي ليه، مش قلنا من الأول مش هنخبي حاجة.

للعلم كمان مفيش خلافات حصلت بين الوزراء بسبب تعطيل الدراسة، لأن زي ما قلت مكنش فيه اجتماع من أصله، نقول تاني في حاجة جديدة هنعلن زي ما حصل نهدا شوية على نفسنا بأه.

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