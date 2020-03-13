عاجل: رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة غداً على مستوى الجمهورية

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قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه طلب عاجل من المحافظين وهو تعطيل الدراسة غدًا السبت؛ بسبب استمرار موجة الطقس السيئ المعروفة بإعصار التنين والتي جميع محافظات مصر منذ مساء الأربعاء الماضي.

ويستمر رئيس الوزراء، لليوم الثانى على التوالى في متابعة الوضع بالبلاد من داخل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، حيث يراقب الأوضاع في مختلف المحافظات للطقس السيئ وأجرى لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والوزراء المعنيين من أجل اتخاذ التدابير اللازمة وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين.

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وبعد توجيه رئيس الوزراء قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بإعلان تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.