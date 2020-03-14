وزارة التربية والتعليم تعتمد رسمياً جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 / 2020

Advertisements

اعتمد وزير التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم السبت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد الاجتماع مع كافة أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر بصفته الممثل الرسمي والوحيد للطلبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول سوف تبدأ انطلاقاً من يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020، على أن تنتهي بصفة رسمية في يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020.

Advertisements

وإليكم الآن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020:

الأحد 7 يونيو 2020، امتحان اللغة العربية / شعبة عامة / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

امتحان التربية الدينية / شعبة عامة / مدة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

الثلاثاء 9 يونيو 2020، امتحان الاقتصاد / شعبة عامة / مدة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

امتحان الاحصاء / شعبة عامة / مدة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

الخميس 11 يونيو 2020، امتحان لغة أجنبية أولى / شعبة عامة / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

الأحد 14 يونيو 2020، امتحان رياضيات تطبيقية “ديناميكا” / شعبة رياضيات / مدة الامتحان ساعتان بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ظهراً.

الثلاثاء 16 يونيو 2020، امتحان الأحياء / شعبة علوم / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

امتحان رياضيات تطبيقية “استاتيكا” / شعبة رياضيات / مدة الامتحان ساعتان بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

امتحان فلسفة ومنطق / شعبة أدبي / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

الأحد 21 يونيو 2020، امتحان فيزياء / شعبة علوم ورياضيات / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

امتحان تاريخ / شعبة أدبي / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

الخميس 25 يونيو 2020، امتحان كيمياء / شعبة علوم ورياضيات / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

امتحان جغرافيا / شعبة أدبي / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

الأحد 28 يونيو 2020، امتحان لغة أجنبية ثانية / شعبة عامة / مدة الامتحان ساعتان بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

امتحان تربية وطنية / شعبة عامة / مدة الامتحان ساعة ونصف بداية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

الخميس 2 يوليو 2020، امتحان جيولوجيا وعلوم بيئية / شعبة علوم / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

امتحان رياضيات بحثية “تفاضل وتكامل” / شعبة رياضيات / مدة الامتحان ساعتان بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

الأحد 5 يوليو 2020، امتحان علم نفس واجتماع / شعبة أدبي / مدة الامتحان 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

امتحان رياضيات بحثية “جبر وهندسة فراغية” / شعبة رياضيات / مدة الامتحان ساعتان بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

إقرأ أيضاً: تعرف على شروط وخطوات تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز