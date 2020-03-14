وزير التربية والتعليم يوضح كيفية استمرار تعلم الطلاب من منازلهم لحين نهاية فترة تعليق الدراسة

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حرص وزير التربية والتعليم على توضيح أفضل طريقة ممكنة لكافة الطلاب بمختلف مراحلهم العمرية، من أجل استمرار تلقي العلم من منازلهم طيلة الفترة القادمة وتحديداً لمدة أسبوعين حتى نهاية فترة تعليق الدراسة.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه قد تم تخصيص موقع إلكتروني من طرف وزارة التربية والتعليم، حتى يتم توفير فيه جميع المواد بداية من الصف الثالث الدراسي وحتى الصف الثامن الدراسي.

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وأشار أيضاً إلى أن الصفوف من الثاني وحتى الكي جي لا يوجد بها امتحانات في ظل كونها تابعة إلى النظام الجديد، وبالتالي لا يوجد لديها أي مشكلة على الإطلاق طوال فترة تعليق الدراسة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة سوف يكون هو الوجهة الرئيسية لجميع الطلاب بداية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر.

يُذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت بصفة رسمية اليوم السبت عن تأجيل الدراسة بكافة مراحلها سواء للمدارس أو حتى للجامعات لمدة أسبوعين كاملين في مصر، وذلك بناءً على توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية خوفاً من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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