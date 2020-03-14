وزير التربية والتعليم يكشف دور الإداريين والمعلمين في المدارس طوال فترة تعليق الدراسة

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حسم وزير التربية والتعليم كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص دور كلاً من الإداريين إضافة إلى المعلمين طوال فترة تعليق الدراسة في الأسبوعين القادمين انطلاقاً من يوم غداً الأحد وحتى مطلع شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020.

وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع الإداريين سوف يكونوا متواجدين بصورة طبيعية للغاية في مختلف المدارس في كافة أنحاء الجمهورية، من أجل استغلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كاملين خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن تواجد الإداريين في المدارس سوف يأتي من أجل إصلاح الأضرار الجسيمة التي حلت في معظم المدارس، وذلك بعد حالة الطقس السيئة للغاية التي ضربت البلاد انطلاقاً من يوم الخميس الماضي وحتى يوم أمس الجمعة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن دور المعلمين طوال فترة تعليق الدراسة سوف يتم تحديده بصفة رسمية خلال 48 ساعة قادمة، وخاصة بعد القرار المتعلق بإغلاق كافة المراكز التعليمية وليس فقط المدارس.

على صعيد آخر، أضاف أن جدول امتحانات الثانوية العامة سوف يتم الإلتزام به تحت أي ظرف من الظروف مثله مثل جداول امتحانات الشهادات العامة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

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