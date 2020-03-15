تعرف على روابط تشغيل المناهج الدراسية لكافة الصفوف

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نشر بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم كافة الروابط الخاصة بالمناهج الدراسية لمختلف الصفوف، وذلك من أجل مساعدة الطلاب على تلقي العلم عن بُعد في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كاملين من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا.
وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة الروابط المتاحة على بنك المعرفة والتي يمكن مشاهدتها عبر موقع يوتيوب، حيث جاءت هذه الروابط على النحو التالي:
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- الصف الأول الثانوي، رابط شامل لجميع المواد.
- الصف الثاني الثانوي، رابط شامل لجميع المواد.
- الصف الثالث الثانوي، رابط شامل لجميع المواد.
- الصف السادس الابتدائي، لغة عربية / لغة انجليزية / رياضيات / علوم / دراسات / علوم لغات / رياضيات لغات.
- الصف الأول الإعدادي، لغة عربية / لغة انجليزية / رياضيات / علوم / دراسات / علوم لغات / رياضيات لغات.
- الصف الثاني الإعدادي، لغة عربية / لغة انجليزية / رياضيات / علوم / دراسات / علوم لغات / رياضيات لغات.
- الصف الثالث الإعدادي، لغة عربية / لغة انجليزية / رياضيات / علوم / دراسات / علوم لغات / رياضيات لغات.
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