تعرف على روابط تشغيل المناهج الدراسية لكافة الصفوف

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نشر بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم كافة الروابط الخاصة بالمناهج الدراسية لمختلف الصفوف، وذلك من أجل مساعدة الطلاب على تلقي العلم عن بُعد في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كاملين من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة الروابط المتاحة على بنك المعرفة والتي يمكن مشاهدتها عبر موقع يوتيوب، حيث جاءت هذه الروابط على النحو التالي:

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