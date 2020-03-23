وزارة التربية والتعليم تحذف 3 مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب فيروس كورونا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم الإثنين قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص جدول امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا سواء داخل مصر أو في كافة أنحاء العالم مؤخراً.

وأكد وزير التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة سوف يشهد حذف 3 مواد، من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على المزيد من الوقت في المنازل لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا والاكتفاء فقط بالمواد الأساسية.

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وأشار أيضاً إلى أن المواد الثلاثة التي سوف يتم حذفها تشمل المواد التي لا تدخل في المجموع، وهي كلاً من مادة التربية الدينية إضافة إلى مادة التربية الوطنية وأيضاً مادة الاقتصاد والإحصاء.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة من المقرر أن تنطلق في يوم 7 من شهر يونيو القادم من العام الحالي 2020، على أن يكون آخر أيام الامتحانات هو يوم 5 من شهر يوليو الذي يليه مباشرة من العام ذاته.

وكان من المقرر إقامة امتحان مادة التربية الدينية في يوم 7 يونيو، فيما كان من المقرر إقامة امتحان الاقتصاد والإحصاء في يوم 9 يونيو، أما امتحان مادة التربية الوطنية فكان من المقرر إقامته في يوم 28 يونيو.

ولا تزال هناك العديد من المطالبات والضغوطات التي يُحاول طلاب مرحلة الثانوية العامة ممارستها على مدار الأيام الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل محاولة إلغاء امتحانات الثانوية العامة في العام الحالي خوفاً من إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد.

وهو الأمر الذي يبدو مستحيلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخاصة لأن امتحانات الثانوية العامة تُعد واحدة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب المصري بصفة خاصة، وذلك بعكس كل المراحل التي تسبقها على سبيل المثال والتي تم إلغاء بعضاً منها بسبب الخوف على حياة الطلاب.

وتبدو وزارة التربية والتعليم واثقة من عودة الأمور إلى طبيعتها في شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، نظراً لأن هذه الفترة سوف تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة للغاية في مصر.

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