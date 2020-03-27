طريقة الإستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

طريقة الاستعلام عن كود الطالب الخاص بالدخول على منصة التعليم الإلكترونية ”للتعليم عن بعد” والتي بدورها سوف تساهم في استكمال دراسة المناهج التعليمية، والتي تتضمن كل من منصة المذاكرة الرقمية وبنك المعرفة وإدمودو وغيرها من المنصات التعليمية، وذلك بعد إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بدأ من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.
حيث أعلن الدكتور طارق شوقي عن قرار إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2020 الترم الثاني والاكتفاء بتقديم كل الطلاب مشروع بحثي عبر منصة إدمودو، وكي يتسنى لجميع الطلاب والطالبات معرفة كود الطالب والمعلم في ظل تعليق الدراسة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير موقع إلكتروني للاستعلام عن أكواد الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم ونستعرض طريقة الاستعلام عن أكواد الطالب في السطور التالية.
طريقة الاستعلام عن كود الطالب من الصف الثالث الابتدائى الى الثالث الاعدادى
طريقة الاستعلام عن كود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حتي يستطيع الطلاب المطالبين بتحضير البحث الإلكتروني الدخول عبر المنصة الإلكترونية وتنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة، وإليكم الخطوات :
الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم .
تسجيل كل من الرقم القومي.
تسجيل تاريخ الميلاد.
اختيار المحافظة.
اختيار النوع .
تسجيل دخول بالموقع.