رسمياً .. وزارة التربية والتعليم تعلن اعتماد جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم الأحد عن اعتماد جدول امتحانات الصف الأول والصف الثاني الثانوي، والتي سوف تتم إلكترونياً من المنزل بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي اليوم أن امتحانات الصف الأول الثانوي سوف تبدأ في يوم 29 أبريل المقبل على أن تنتهي في يوم 20 مايو الذي يليه مباشرة، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في يوم 30 أبريل القادم على أن تنتهي في يوم 17 مايو، علماً بأن الامتحانات سوف تكون متاحة للطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن كل طالب سوف يؤدي الامتحانات من المنزل إلكترونياً عبر أجهزة التابلت، على أن تكون الامتحانات شاملة على منهج الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي تم فيه تعليق الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وإليكم الآن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2020:

الأربعاء 29 أبريل / لغة عربية.

السبت 2 مايو / لغة أجنبية أولى.

الإثنين 4 مايو / أحياء.

الأربعاء 6 مايو / جغرافيا.

السبت 9 مايو / لغة أجنبية ثانية.

الإثنين 11 مايو / رياضيات.

الأربعاء 13 مايو / فلسفة ومنطق.

السبت 16 مايو / فيزياء.

الإثنين 18 مايو / تاريخ.

الأربعاء 20 مايو / كيمياء.

والآن سوف نستعرض لكم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2020:

الخميس 30 أبريل / لغة عربية.

الأحد 3 مايو / لغة أجنبية أولى.

الثلاثاء 5 مايو / أحياء، فلسفة ومنطق.

الخميس 7 مايو / لغة أجنبية ثانية.

الأحد 10 مايو / جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الثلاثاء 12 مايو / فيزياء، تاريخ.

الخميس 14 مايو / تطبيقات رياضية، علم نفس واجتماع.

الأحد 17 مايو / كيمياء، جغرافيا.

إقرأ أيضاً: مسؤول أمريكي يؤكد احتمالية وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أمريكا بسبب فيروس كورونا