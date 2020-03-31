التعليم تجيب.. في حالة رسوب الطالب بمشروع البحث هل يوجد امتحانات دور ثاني؟

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن حقيقة عدم رسوب أي طالب بامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الراهن 2019/ 2020، بعد أن قررت الوزارة إلغاء امتحانات الدور الثاني بشكلها التقليدي، واستبدال هذا من خلال مشروع بحث من أجل اجتياز المرحلة الدراسية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات صحفية له أدلى بها اليوم، إنه لن يتضرر أحدٌ من الطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هذا لا يعني عدم الرسوب الطلاب، وأضاف، “لم نقُل لن يرسب أحد، بل صرحنا لن يتضرر أحد، وهناك فرق كبير بين اللفظين”.

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وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “لقد اتخذنا قرارات مناسبة بشأن تعليق الدراسة”، وشدد على أن الطلاب الذين لن يقوموا بتقديم مشروع البحث أو لم ينجحوا في امتحان الدور الثاني التي تم اقتصارها بسبب فيروس كورونا في البحث، سوف يكون له دور ثاني.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اتخذ قراراً خاصاً بتعليق الدراسة في كافة المدارس المصرية لجميع المراحل الدراسية المختلفة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبعدها أعلنت الوزارة عن تلقي الدراسة، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الراهن 2019/ 2020 من الصف الثالث الابتدائي ومراحل النقل المختلفة على أن يقوم طلاب مراحل النقل بتقديم مشروع بحث لتخطي السنة الدراسية الراهنة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا في البلاد.

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