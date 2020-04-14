وزير التربية والتعليم يؤكد إجراء امتحان شفوي في المشروع البحثي لجميع صفوف النقل

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية اعتماد طلاب صفوف النقل على شراء الأبحاث الجاهزة سواء من المكتبات العامة أو حتى من المدرسين الخصوصيين دون الاعتماد على أنفسهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “ام بي سي مصر” الأولى أنه يجب على أولياء الأمور تعليم أبنائهم الاعتماد على أنفسهم من أجل الاستفادة والتعلم من هذه المشاريع البحثية عوضاً عن شرائها بشكل جاهز من أي مكان آخر.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تُجري امتحان شفوي لجميع طلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الإبتدائي إلى غاية الصف الثالث الإعدادي، على أن يكون ذلك الامتحان شامل لموضوع البحث الذي أجراه كل طالب سواء بمفرده أو حتى رفقة مجموعة من زملائه في نفس الفصل.

وشدد الدكتور طارق شوقي في حديثه على أن ذلك الامتحان الشفوي سوف يحدد ما إذا كان الطالب قد أعد المشروع البحثي عبر مجهوده الشخصي أو قامة بالإستعانة بأحد الأبحاث الجاهزة دون بذل فيه أي مجهود على الإطلاق.

وأضاف أيضاً أن ذلك الامتحان الشفوي سوف يتم عقده خلال أول أسبوعين من العام الدراسي المقبل 2020 / 2021، مؤكداً في الوقت ذاته أن أولياء الأمور لا يجب عليهم الشعور بالقلق تماماً من ذلك الامتحان الشفوي وخاصة في حالة كان أبناؤهم لم يقوموا بشراء البحث.

يُذكر أن تقديم المشاريع البحثية أصبح بمثابة السبيل الوحيد من أجل ضمان نجاح الطلاب على مستوى كافة صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني الحالي، نظراً إلى اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرار في وقت سابق يتمثل في إلغاء الامتحانات الورقية لنهاية العام الدراسي الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاء ذلك القرار من طرف وزارة التربية والتعليم حفاظاً على سلامة وأرواح جميع الطلاب، بسبب قدرة فيروس كورونا على الانتشار بسرعة هائلة من شخص إلى آخر وخاصة في التجمعات الجماهيرية.

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