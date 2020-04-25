إجراءات هامة من وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب في امتحانات الثانوية العامة

أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اتخذ عدة إجراءات في غاية الأهمية من أجل تطبيقها في المرحلة القادمة، وذلك بهدف حماية الطلاب في امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020.

وأكد المصدر أن الدكتور طارق شوقي حريص على تطبيق هذه الإجراءات بكل حزم وصرامة، نظراً لعدم وجود أي احتمالية على الإطلاق من أجل إلغاء امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة لا تزال في موعدها المحدد مسبقاً، ومن المتوقع عدم تغيير ذلك الموعد، وخاصة في ظل احتمالية انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر مع نهاية شهر مايو المقبل كحد أقصى.

وشدد المصدر على أن الهدف الرئيسي من وراء تطبيق هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة جميع الطلاب إضافة إلى أولياء الأمور وأيضاً المدرسين والمراقبين الذين يشرفون على الامتحانات.

وإليكم الآن جميع الإجراءات التي من المنتظر أن تتخذها وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة القادمة لضمان إقامة امتحانات الثانوية العامة في موعدها مع الحفاظ على سلامة الطلاب:

العمل على تعقيم كافة لجان الامتحانات الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، إضافة إلى إعداد تقارير مصورة بشكل دائم عن هذه العملية لحين نهاية الامتحانات.

إلزام جميع الطلاب والمدرسين بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تخفيض أعداد الطلاب في لجان الامتحانات ليصبح 14 طالباً فقط لا غير في كل لجنة.

العمل على تسليم أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب إلى المدارس جميعها في يوم 12 مايو المقبل كحد أقصى، ثم إتاحتها بعد ذلك مباشرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

زيادة عدد المقرات الخاصة بتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة.

انتداب المراقبين والملاحظين إضافة إلى المعاونين سوف يتم من داخل مديرية التعليم أو حتى من خارجها بحسب الأقرب.

العمل على تجهيز بعض اللجان الاحتياطية في كل إدارة تعليمية.

توفير الاستراحات المناسبة للمدرسين وفقاً إلى الإجراءات الوقائية اللازمة.

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