التعليم ترد على مطالب إلغاء امتحانات الثانوية العامة واعتماد اختبارات القدرات

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على حقيقة الأنباء المتداولة عن الغاء امتحانات الثانوية العامة، ومطالب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بإلغاء امتحانات الثانوية العامة خلال الترم الثاني من العام الدراسي الراهن 2019/ 2020 واستبدالها باختبارات القدرات.

وأعلن وزير التربية والتعليم خلال تصريحات رسمية له عبر العديد من جروبات التعليم، “لن يكون هناك امتحان قدرات لطلاب الثانوية العامة خلال الترم الثاني من العام الدراسي الراهن 2019/ 2020، لأنه ببساطة يحتاج لأكثر من عام من أجل إعداده، وهذا شأن التعليم العالي”.

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وشدد الدكتور طارق شوقي، في حالة عدم مشاركة أي طالب من طلاب الثانوية العامة في الامتحانات المقرر عقدها خلال الترم الثاني للعام الدراسي الراهن 2019/ 2020 سوف يعيد الطالب السنة الدراسية، ولن يلتحق بأي جامعة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدولة قد اتخذت قرار تعليق الدراسة خلال الترم الثاني من العام الدراسي الراهن 2019/ 2020 في ظل إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأكد الوزارة على أن الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي سوف يقومون بعمل مشروع بحث لتخطي السنة الدراسية الراهنة وانتقال الطلاب إلى السنة الدراسية التالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة كما هي دون أي تعديل على موعد عقدها خلال هذا العام 2019/ 2020 التي تقرر مسبقاً.

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