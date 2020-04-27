وزارة التعليم تنشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أولي وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي “دور مايو 2020”.

ونشرت الوزارة جدول امتحانات اولي ثانوي وثانية ثانوي والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المحافظات ستنقسم إلي مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أولي ثانوي

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب ثانية ثانوي

الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: