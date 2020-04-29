طارق شوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن موعد تسليم المشروعات البحثية

قال الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم، إن موعد تسليم المشروعات البحثية سيتم الإعلان عنه يوم السبت القادم.

وأضاف قائلًا: “هنقول للجميع ازاي يقدموا الأبحاث سواء إلكترونيًا أو ورقيًا سواء الطلاب في المنازل أو أبنائنا في الخارج وأعدادهم كبيرة هنقول لكل واحد يعمل ايه”.

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وقال “طارق شوقي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء: “مفيش قلق في موضوع الأبحاث وكل اللي يهمنا أن الطلاب يعملوه ويبذلوا مجهود فيه”، مؤكدًا: “مش طالبين من الطلاب الكمال في الأبحاث ولكن طالبين منهم المحاولة”.