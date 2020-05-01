رسمياً .. التربية والتعليم تعلن إتاحة المناهج الدراسية لكافة المراحل عبر بنك المعرفة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم الجمعة عن إتاحة جميع المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية في مصر عبر موقع بنك المعرفة المصري التابع للوزارة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل استكمال العملية التعليمية عن بعد من المنزل لحين نهاية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأشهر القادمة.

وقام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بكتابة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب فيه التالي:

Advertisements

علشان كل الطلاب يقدروا يكملوا تعليمهم عن بعد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية على موقع بنك المعرفة المصري، علشان طلابنا يقدروا يذاكروا من البيت.

ويستطيع طلاب جميع المراحل التعليمية في مصر بدون أي استثناء على الإطلاق إيجاد كافة المناهج الدراسية الخاصة بكل مرحلة عبر موقع بنك المعرفة المصري، علماً بأنه يمكن زيارة موقع بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على الرابط التالي:

يُذكر أن أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد تسببت في تعليق الدراسة منذ منتصف شهر مارس الماضي في العام الحالي 2020، مما أجبر وزارة التربية والتعليم على محاولة إيجاد كافة السبل الممكنة من أجل استكمال العملية التعليمية في مصر حتى لا تنهار الدولة المصرية في ظل أهمية العلم للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في فترة سابقة منذ انتشار فيروس كورونا أن جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية بداية من الصف الثالث الإبتدائي إلى غاية الصف الثالث الإعدادي قد تم إلغائها بصفة رسمية، على أن يقدم الطلاب مشاريع أبحاث كبديل عن هذه الامتحانات في نهاية المطاف.

ولا تزال مرحلة الثانوية العامة هي الوحيدة التي من المقرر إجراء الامتحانات الخاصة بها في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق في مطلع شهر يونيو القادم، علماً بأن تغيير موعد هذه الامتحانات لا يزال قائماً في جميع الأحوال وخاصة في حالة استمرار انتشار فيروس كورونا في مصر بدرجة أكبر مما هو عليه الحال في الوقت الحالي.

ويخشى الأهالي إضافة إلى أولياء الأمور من إصرار وزارة التربية والتعليم على إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها، إلا أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن شددت في أكثر من مناسبة سابقة على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان مثل تطهير وتعقيم اللجان إضافة إلى تقليل عدد الطلاب في كل لجنة، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب إضافة إلى المراقبين في ظل أهمية هذه المرحلة.

إقرأ أيضاً: وزارة الصحة تنفي رسمياً إجراء تحاليل فيروس كورونا على الأهالي في المنازل