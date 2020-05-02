التربية والتعليم تنفي رسمياً إبلاغ الطلاب الغشاشين بالرسوب عبر واتس آب

حرصت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت على نفي جميع الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إبلاغ الوزارة للطلاب الغشاشين بالرسوب في الامتحانات عبر إرسال رسالة لهم عبر تطبيق واتس آب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي اليوم السبت أن كل هذه الأخبار المتداولة بشأن إبلاغ أي طالب بالرسوب في الامتحان بسبب الغش الجماعي عبر تطبيق واتس آب، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن الغرض الرئيسي من وراء إرسال ذلك النوع من الرسائل إلى الطلاب في الوقت الحالي، هو محاولة نشر حالة من الذعر والهلع بين الطلاب إضافة إلى أولياء الأمور وأيضاً محاولة إثارة الرأي العام بدون أي داعي على الإطلاق.

وإليكم الآن محتوى الرسالة الكاذبة التي تم إرسالها إلى الطلاب عبر تطبيق واتس آب من أجل إبلاغهم بالرسوب في الامتحانات بسبب الغش الجماعي:

عزيزي الطالب، لقد وردنا أنك كنت في محاولة الغش الجماعي أمس في امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020، ولن يتم احتساب تقدير هذا الامتحان وستجري امتحان دور ثاني، نتمنى لك التوفيق فما قادم وعدم تكرارها.

ولا يحتاج الطلاب أو أولياء الأمور التأكد من صحة هذه الرسالة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، نظراً إلى الأخطاء اللغوية الفادحة التي تم بها كتابة هذه الرسالة، مما يؤكد بالتالي على استحالة إرسال وزارة التربية والتعليم لهذه الرسالة الكاذبة بأي حال من الأحوال.

يُذكر أن الفترة الحالية تشهد إقامة امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني لكلاً من الصف الأول الثانوي إضافة إلى الصف الثاني الثانوي، علماً بأن هذه الامتحانات يتم إجرائها عبر أجهزة التابلت من المنزل لكل طالب، وهو ما يعني بدوره عدم وجود مراقبة على الطلاب أثناء تأدية الامتحان، علماً بأن وزارة التربية والتعليم اعتمدت هذه الطريقة مع الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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