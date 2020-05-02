رسمياً .. التربية والتعليم تكشف طريقة تسليم الأبحاث للطلاب من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي

كشفت وزارة التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم السبت عن طريقة تسليم الطلبة للمشاريع البحثية الخاصة بهم، وذلك لكافة المراحل بداية من مرحلة الصف الثالث الابتدائي إلى غاية مرحلة الصف الثالث الإعدادي من أجل احتساب درجات النجاح لهم في الفصل الدراسي الثاني 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن طلاب جميع هذه المراحل أمامهم طريقتين من أجل تسليم مشاريع الأبحاث الخاصة بهم، وذلك إما من خلال التسليم الإلكتروني إلى وزارة التربية والتعليم مباشرة أو إما من خلال التسليم الورقي في حالة عدم معرفة القيام بالتسليم الإلكتروني.

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وإليكم الآن أولاً طريقة تسليم المشاريع البحثية لجميع الطلاب عبر نظام التسليم الإلكتروني:

قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF. قم بتسمية ذلك الملف كالتالي: الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي / في حالة اشترك أكثر من طالب في نفس المشروع البحثي يتم كتابة الرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل للملف فقط إضافة إلى الصف الدراسي. ادخل على حسابك على منصة ادمودو. ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة “المشروع البحثي لعام 2019 / 2020”. بعد الضغط على الأيقونة ستظهر لك نافذة رفع المشروع. قم برفع ملف ال PDF بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة وكتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة التفاصيل. اضغط على زر التسليم النهائي.

على الجانب المقابل، لا ينطبق نظام التسليم الورقي للأبحاث إلا على فئات محددة فقط لا غير، والتي تتمثل على النحو التالي: الطلبة الراغبين في تسليم المشروع ورقياً / طلاب المنازل / طلاب الخدمات / طلاب الدمج والتربية الخاصة / الطلاب المصريين في الخارج.

والآن سوف نستعرض لكم طريقة تسليم المشاريع البحثية لجميع الطلاب عبر نظام التسليم الورقي:

بعد تجهيز المشروع ورقياً ضعه في ظرف مغلق. قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع على الظرف. إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل أو غيرها، قم بتوضيح ذلك على الظرف. قم بتسليم الظرف إلى المدرسة في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو.

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