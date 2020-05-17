التربية والتعليم تعلن إجراءات جديدة بخصوص امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم الأحد عن عدد من الإجراءات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها خلال امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو المقبل من العام الحالي 2020، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال تصريحات له اليوم الأحد على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي للكشف عن إجراءات التعايش مع الفيروس المستجد خلال المرحلة القادمة، أن تأجيل انطلاقة امتحانات الثانوية العامة يعتبر بمثابة إجراء احترازي من جانب مجلس الوزراء.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت حريصة بدورها على فرض بعض الإجراءات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها على جميع الطلاب في امتحانات الثانوية العامة، حيث تتمثل هذه الإجراءات على النحو التالي:

ترحيل موعد بداية جميع امتحانات الثانوية العامة إلى الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة صباحاً.

يجب على جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بدون أي استثناء على الإطلاق الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحاً إلى مقر الامتحانات.

يتم تنظيم طابور متباعد بين جميع الطلاب في كل مدرسة من المدارس المقرر إجراء الامتحانات فيها.

يتم توزيع كمامات طبية على جميع الطلاب قبل صعودهم إلى اللجان الخاصة بهم، كما يخضع كل طالب إلى فحص درجة الحرارة بواسطة الجهاز الحراري لحسم موقفه من دخول لجنة الامتحان.

تطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بداية الامتحانات وبعد نهايتها بصفة يومية.

صعود كل الطلاب إلى مقر اللجان الخاصة بهم بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن اليوم الأحد عن تأجيل موعد انطلاقة بداية امتحانات الثانوية العامة، حيث أصبح موعدها الجديد في يوم 21 يونيو 2020 وذلك بدلاً من يوم 7 يونيو 2020، على أن تصدر وزارة التربية والتعليم الجدول الجديد بعد تعديل المواعيد في الأيام القليلة القادمة، علماً بأن مجلس الوزراء قد أكد أيضاً ضرورة التعايش مع الفيروس المستجد خلال المرحلة المقبلة.

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