التربية والتعليم تكشف الفئات المسموح لها بتأجيل امتحان الثانوية العامة

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كشفت وزارة التربية والتعليم بصفة رسمية اليوم الأحد عن الفئات المسموح لها بتأجيل امتحانات الثانوية العامة إلى الدور الثاني أو حتى إلى العام المقبل، من أجل طمأنة أولياء الأمور قبل شهر تقريباً من موعد الامتحانات بسبب حالة الرعب التي يعيش الجميع على وقعها بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم إقامة امتحانات الثانوية العامة انطلاقاً من يوم 21 يونيو المقبل من العام الحالي 2020، وذلك بحسب ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، حيث أكد بدوره أن قرار تأجيل الامتحانات يعتبر احترازياً فقط لا غير حفاظاً على سلامة الطلاب والمراقبين.

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وإليكم الآن جميع الفئات المسموح لها بتأجيل امتحانات الثانوية العامة التي أعلنت عنهم وزارة التربية والتعليم:

الفئة الأولى / تشمل الطالب الذين يغيب عن أداء الامتحانات بسبب ظروف قهرية مثل التواجد داخل الحجر الصحي أو الإصابة بفيروس كورونا، وحينها سوف يتم تأجيل الامتحانات لذلك الطالب إلى الدور الثاني مع حصوله على نفس درجة امتحان الدور الأول، وفي حالة رسوب ذلك الطالب في مادة أو مادتين يتم السماح له بدخول دور ثاني مجدداً على أن يتم تحديده في وقت لاحق.

الفئة الثانية / تشمل الطالب غير القادر من الناحية الصحية على أداء الامتحان، ويتم حينها طلب سيارة إسعاف لذلك الطالب من داخل مقر اللجنة ثم التحرك به على الفور تجاه أقرب مستشفى، على أن يتم إثبات كل ذلك في تقرير رسمي في محضر اللجنة، وعلى إثر ذلك يتم تأجيل الامتحان لذلك الطالب إلى الدور الثاني مع حصوله على نفس درجة امتحان الدور الأول.

الفئة الثالثة / تشمل الطلاب الذين تتواجد لجان الامتحانات الخاصة بهم في منطقة تم فرض الحجر الصحي عليها بسبب انتشار الوباء فيها وذلك على مستوى أي منطقة في الجمهورية، ويتم حينها تأجيل الامتحانات إلى الدور الثاني.

الفئة الرابعة / تشمل الطالب الذي يشتبه في إصابته بالفيروس المستجد أثناء أداء الامتحان، ويتم عرض ذلك الطالب مباشرة على المسؤول الصحي الوحيد القادر على تحديد الحالة الصحية للطالب، وفي حالة أقر خروج الطالب من اللجنة يتم نقل الطالب بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى ويحدد تقرير المستشفى حصول الطالب على الدرجة الفعلية.

الفئة الخامسة / تشمل الطالب الذي يتم تأجيل دخوله امتحانات الثانوية العامة إلى غاية العام المقبل بنفس الدرجة الفعلية وتأدية الامتحان ورقياً.

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